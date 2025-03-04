В Лос-Анджелесе прошел парад лысых мужчин в честь Юры Борисова

Комик Эван Шафран организовал в Голливуде парад лысых мужчин в честь Юры Борисова.
Он опубликовал видео, в котором лысые мужчины стоят с золотистыми шариками с лицом российского актера. При этом все они одеты в черные футболки и штаны, подобно герою Борисова в «Аноре».
Так комик решил поздравить команду фильма с триумфом на «Оскаре». 3 марта «Анора» получила «Оскар» за лучший монтаж, а также в четырех других основных номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» (Шон Бейкер), «Лучшую женскую роль» (Майки Мэдисон) и «Лучший оригинальный сценарий».
Юра Борисов, номинированный за лучшую мужскую роль второго плана, уступил победу Кирану Калкину («Настоящая боль»).
Премьера «Аноры» состоялась на Каннском фестивале в мае 2024 года — там лента взяла главный приз. Картина рассказала о знакомстве секс-работницы Эни и сына российского миллионера.
Фильм получил номинации на всевозможные награды, в том числе «Готэм», «Золотой глобус» и Critic’s Choice Awards.
Проект понравился экс-президенту США Бараку Обаме, вошел в топ фильмов года по версии Rolling Stone и стал любимым релизом критиков IndieWire, но в России подвергся критике: Александр Невский назвал фильм стереотипным, а Виктор Логинов — слабым.
Своим мнением об «Аноре» поделился и российский режиссер Юрий Быков. Он признался, что «не большой фанат» фильма Бейкера, а роль Борисова назвал неоригинальной.