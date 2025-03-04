TikTok получает прибыль от сексуализированных трансляций с участием детей, выяснил Би-би-си

Три женщины из Кении рассказали журналистам, что начали заниматься откровенными трансляциями в подростковом возрасте. Они подтвердили, что использовали TikTok, чтобы открыто рекламировать и договариваться об оплате за более откровенный контент, который отправляли через другие мессенджеры.