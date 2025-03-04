TikTok получает прибыль от сексуализированных трансляций с участием детей, выяснил Би-би-си

TikTok наживается на стримах с откровенным контентом, в которых участвуют подростки в возрасте 15 лет, сообщил Би-би-си.
Три женщины из Кении рассказали журналистам, что начали заниматься откровенными трансляциями в подростковом возрасте. Они подтвердили, что использовали TikTok, чтобы открыто рекламировать и договариваться об оплате за более откровенный контент, который отправляли через другие мессенджеры.
Ранее издание выяснило, что TikTok получает около 70% от всех сделок, связанных с трансляциями.
Модераторы соцсети сообщили, что знали о домогательствах. Один из бывших сотрудников из Кении рассказал, что компании не выгодно пресекать предложения сексуализированных услуг, так как «чем больше людей дарят подарки во время трансляции, тем больше доходов получает TikTok».
Как отмечает Би-би-си, прямые трансляции из Кении пользуются в соцсети популярностью. Каждый вечер в течение недели журналисты находили до десятка роликов, в которых женщины исполняли вызывающие танцы, за которыми наблюдали сотни людей по всему миру.
В видео девушки призывали аудиторию лайкнуть трансляцию и эмодзи с подарком, который затем конвертировать в деньги. Также исполнительницам можно написать личное сообщение с индивидуальным запросом, среди которых может быть мастурбация, раздевание до гола или секс с другими женщинами.
По данным ChildFund Kenya, в таких трансляциях нередко принимают участие дети в возрасте от 9 лет. Некоторые из них тратят на это около 6-7 часов в сутки и зарабатывают около 30 фунтов (около 3,5 тысячи рублей). Этих денег им хватает на еду и транспорт в течение недели.
Издание также обнаружило «цифровых сутенеров», которые помогают пользователям моложе 18 лет выходить в эфир в обход возрастных ограничений соцсети. В обмен на это посредники получают часть заработка исполнителей. При этом такие отношения нередко перерастают в эксплуатацию.