Оксимирона* обвинили в сексуализированном насилии над несовершеннолетними

«Я разговаривала и с другими женщинами, они не согласились на участие в подкасте. Они рассказали, что кого‑то он принуждал к групповому сексу. По словам одной из них, он принуждал её к неподготовленному анальному сексу с последующими травмами, унижал, заставлял заниматься сексом с другим мужчиной в его присутствии, что‑то из этого снималось на камеру. И многие другие ужасные вещи», — подчеркнула она.