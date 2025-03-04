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Оксимирона* обвинили в сексуализированном насилии над несовершеннолетними

Сегодня в 08:53
Фото: djvlad/YouTube

Оксимирона* обвинили в грумингеПроцесс, в котором взрослый манипулирует ребенком, чтобы завоевать доверие и склонить к сексуальной связи. и сексуализированном насилии над несовершеннолетними в новом сезоне подкаста Насти Красильниковой «Дочь разбойника».

В четырех эпизодах подкаста рассказаны Вера Маркович, Вика Кучак и Вика Михайлова рассказали свои истории об отношениях с рэпером. С ним они начали общаться в возрасте 13 и 15 лет.

Виктория Кучак рассказала, что познакомилась с рэпером, когда ей было 13 и 14 лет. По ее словам, спустя три года общения в возрасте 16 лет Оксимирон изнасиловал ее в гримерке после концерта.

«Я разговаривала и с другими женщинами, они не согласились на участие в подкасте. Они рассказали, что кого‑то он принуждал к групповому сексу. По словам одной из них, он принуждал её к неподготовленному анальному сексу с последующими травмами, унижал, заставлял заниматься сексом с другим мужчиной в его присутствии, что‑то из этого снималось на камеру. И многие другие ужасные вещи», — подчеркнула она.

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Другая девушка, Виктория Михайлова, рассказала, что рэпер отправлял ей сообщения сексуального характера и просил выполнять «задания» — присылать интимные фото в разных позах. На тот момент девушка училась в 9 классе.

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Вера Маркович познакомилась с Оксимироном во время обучения в английской школе, когда ей было 15 лет. В возрасте 16 лет у них произошла интимная связь, затем завязались отношения.

Еще в 2021 году, после выхода трека «Кто убил Марка?», Вера написала пост об их отношениях, обвинив его в насилии и изменах. На следующий день пост был удалён из‑за жалоб. После этого Оксимирон извинился перед ней за боль, которую причинил ей в течение их отношений.

В конце 2024 года Оксимирон отменил весенний концертный тур «Dolce Vita», объяснив это решение неудовлетворительным состоянием здоровья, и пообещал сдвинуть их на следующий год.

Может ли это быть связано с готовящимся Настей Красильниковой подкастом, неизвестно. На запрос журналистки с просьбой рассказать свою версию случившегося он не ответил.

*Оксимирон внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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