Кристен Риттер присоединилась к касту «Декстера: Воскрешение»

Кристен Риттер присоединилась к актерскому составу «Декстера: Воскрешение» в качестве приглашенной звезды. Об этом сообщает Variety.
Звезда «Джессики Джонс» и «Любви и смерти» сыграет героиню по имени Миа. Остальные подробности не раскрываются.
Производство сиквела началось в январе в Нью-Йорке. Премьера сериала состоится уже летом. В продолжении Майкл С.Холл вернется к роли Декстера Моргана.
В нем также снимаются Ума Турман, Дэвид Зайяс, Джек Олкотт, Нтаре Гума Мбахо Мвине, Кадия Сараф, Доминик Фумуса, Эмилия Суарес, Джеймс Ремар и Питер Динклейдж.
Исполнительным продюсером и шоураннером «Воскрешения» выступает Клайд Филлипс, работавший над сериалами «Декстер» и «Декстер: Первородный грех». Над проектом также работают Майкл С.Холл («Декстер»), Скотт Рейнолдс («Джессика Джонс»), Тони Эрнандес («Эмили в Париже»), Лилли Бернс («Матрешка») и Маркос Сиега («Декстер: Новая кровь»).