Doja Cat объяснила неудачное выступление на «Оскаре» сдавшими нервами

Сегодня / 08:53
Оксимирона* обвинили в сексуализированном насилии над несовершеннолетними
Сегодня / 09:52
TikTok получает прибыль от сексуализированных трансляций с участием детей, выяснил Би-би-си
Сегодня / 09:28
В Петербурге завершились гастроли театра «Шалом»
Сегодня / 08:40
Кристен Риттер присоединилась к касту «Декстера: Воскрешение»
Сегодня / 07:57
Деми Мур поздравила Майки Мэдисон с победой на премии «Оскар»
Сегодня / 07:37
Автор шуток «Оскара» выиграл 50 долларов за слова Конана О’Брайена про Кендрика Ламара и Дрейка
Сегодня / 07:32
В России книги подорожают на 15–20%
Сегодня / 07:17
Умер муж Долли Партон, вдохновивший ее на песню «Jolene»
Сегодня / 07:08
К 2050 году более половины взрослых людей по всему миру будут страдать от избыточного веса
Сегодня / 06:11
Disney отказался от производства мультсериала о принцессе Тиане
Сегодня / 23:23
Рами Малек охотится за убийцами жены в трейлере «Любителя»
Сегодня / 22:42
Речь Эдриена Броди оказалась самой долгой в истории премии «Оскар»
Сегодня / 21:35
Китайская сеть корнеров с мороженым и бабл-ти Mixue обошла «Макдоналдс» и «Старбакс» по числу точек
Вчера / 20:49
Аманда Сейфрид: сиквел «Тела Дженнифер» находится в разработке
Вчера / 20:05
Звезда «Ручной клади» Даниель Дедуайлер появилась в трейлере триллера «Женщина во дворе»
Вчера / 19:09
Московский зоопарк заявил, что стал мировым лидером по числу видов представленных животных
Вчера / 18:10
В Нидерландах нашли похищенную картину Брейгеля Младшего. Ее похитили 50 лет назад
Вчера / 17:22
Air Canada подала в суд на пассажиров, потребовавших компенсацию за потерянный багаж
Вчера / 17:01
Wonderzine: телеведущего Александра Гордона обвинили в насилии над 17-летней девушкой
Вчера / 16:29
Умер художник Джек Веттриано
Вчера / 16:08
Кинотеатр в Лондоне вынес на фасад цитату из оскаровской речи режиссера «Аноры»
Вчера / 15:18
Милли Бобби Браун вместе с роботом ищет брата в трейлере «Электрического штата» братьев Руссо
Вчера / 15:03
Шэрон Стоун хранит у себя платье со съемок «Основного инстинкта»
Вчера / 15:01
Исследователи рассказали о кризисе психического здоровья среди молодых людей
Вчера / 13:20
Новое здание Большого Московского цирка построят во Мневниковской пойме
Вчера / 13:12
Патрик Шварценеггер пробовался на роль Супермена и Хоумлендера
Вчера / 13:05
Фанаты Дэвида Линча раскритиковали «Оскар» за недостаточное упоминание режиссера на церемонии
Вчера / 12:38
Уже к 8 марта температура в Москве может подняться и побить рекорд

Doja Cat объяснила неудачное выступление на «Оскаре» сдавшими нервами

Сегодня в 08:24
Фото: Oscars

Певица Doja Cat рассказала, что на ее выступление на «Оскаре», которое показалось неудачным многим зрителям, повлияли нервы, пишет Variety.

Артистка призналась, что «вложила много труда в [выступление], но нервы взяли свое, и сучка взяла несколько фальшивых нот». «Я никогда так не пела, и то, что я сделала, было для меня смело и страшно. Я знаю, что многие остались недовольны, но кому‑то все же понравилось, и мне приятно, что я пересилила себя», — продолжила она.

Музыкальный трибьют Джеймсу Бонду для многих стал одним из самых странных моментов церемонии вручения премии «Оскар».

Сегмент начался с танца Маргарет Куолли на тему Бонда, а завершился исполнениями «Live and Let Die» Лисы из Blackpink, «Diamonds Are Forever» Doja Cat и «Skyfall» Raye. Три последних артиста не были связаны напрямую с франшизой и, похоже, были собраны вместе в попытке продвинуть их совместный сингл «Born Again», который они не исполнили.

В отдельном сообщении Raye сказала, что «очень нервничала, исполняя эту песню, потому что никто не может спеть Адель так, как Адель, но я старалась изо всех сил».

В сети поклонники Бонда выразили недовольство выступлением, назвав трибьют бессмысленным из‑за того, что в нем не затронули главные вопросы шпионской франшизы. В частности, фанаты хотели узнать, кто возьмет на себя главную роль после ухода Дэниела Крейга в 2021 году в фильме «Не время умирать».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами