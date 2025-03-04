Doja Cat объяснила неудачное выступление на «Оскаре» сдавшими нервами

Артистка призналась, что «вложила много труда в [выступление], но нервы взяли свое, и сучка взяла несколько фальшивых нот». «Я никогда так не пела, и то, что я сделала, было для меня смело и страшно. Я знаю, что многие остались недовольны, но кому‑то все же понравилось, и мне приятно, что я пересилила себя», — продолжила она.