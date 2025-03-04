Doja Cat объяснила неудачное выступление на «Оскаре» сдавшими нервами

Певица Doja Cat рассказала, что на ее выступление на «Оскаре», которое показалось неудачным многим зрителям, повлияли нервы, пишет Variety.
Артистка призналась, что «вложила много труда в [выступление], но нервы взяли свое, и сучка взяла несколько фальшивых нот». «Я никогда так не пела, и то, что я сделала, было для меня смело и страшно. Я знаю, что многие остались недовольны, но кому‑то все же понравилось, и мне приятно, что я пересилила себя», — продолжила она.
Музыкальный трибьют Джеймсу Бонду для многих стал одним из самых странных моментов церемонии вручения премии «Оскар».
Сегмент начался с танца Маргарет Куолли на тему Бонда, а завершился исполнениями «Live and Let Die» Лисы из Blackpink, «Diamonds Are Forever» Doja Cat и «Skyfall» Raye. Три последних артиста не были связаны напрямую с франшизой и, похоже, были собраны вместе в попытке продвинуть их совместный сингл «Born Again», который они не исполнили.
В отдельном сообщении Raye сказала, что «очень нервничала, исполняя эту песню, потому что никто не может спеть Адель так, как Адель, но я старалась изо всех сил».
В сети поклонники Бонда выразили недовольство выступлением, назвав трибьют бессмысленным из‑за того, что в нем не затронули главные вопросы шпионской франшизы. В частности, фанаты хотели узнать, кто возьмет на себя главную роль после ухода Дэниела Крейга в 2021 году в фильме «Не время умирать».