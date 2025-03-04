Деми Мур поздравила Майки Мэдисон с победой на премии «Оскар»

Деми Мур подвела итоги наградного сезона и поздравила Майки Мэдисон с победой на «Оскаре» за лучшую женскую роль. На приз претендовали Мур («Субстанция»), Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Карла Гаскон («Эмилия Перес») и Фернанда Торрес («Я все еще здесь»).
«Сезон награждений подходит к концу, и меня переполняет благодарность за это путешествие. Я очень благодарна своей команде, коллегам-номинантам и всем, кто сделал этот опыт таким радостным и светлым.
И мои огромные поздравления Майки Мэдисон — не могу дождаться, чтобы увидеть, что ты сделаешь дальше», — написала Мур под видео, в котором она готовится к афтепати «Оскара» от Vanity Fair.
3 марта состоялась церемония вручения «Оскара». Триумфатором премии стал фильм Шона Бейкера «Анора».
Лента получила «Оскар» за лучший монтаж, а также в четырех других основных категориях, включая «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» Шона Бейкера, «Лучшую женскую роль» Майки Мэдисон и «Лучший оригинальный сценарий». Юра Борисов, номинированный за лучшую мужскую роль второго плана, уступил победу Кирану Калкину («Настоящая боль»).