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Автор шуток «Оскара» выиграл 50 долларов за слова Конана О’Брайена про Кендрика Ламара и Дрейка

Сегодня в 07:37
Фото: Moviefone/YouTube

Комик и автор Скайлер Хигли рассказал, что выиграл пари на 50 долларов из‑за того, что его шутка про Кендрика Ламара и Дрейка имела успех у публики, пишет Variety.

«Написал шутку про Кендрика Ламара и поспорил с нашим исполнительным продюсером на 50 долларов, что она выстрелит. Только что заработал 50 долларов», — написал сценарист в соцсети X.

В середине церемонии вручения «Оскаров» Конан О’Брайен вышел на сцену и пошутил: «Мы на полпути к завершению шоу, а это значит, что пришло время Кендрику Ламару выйти и назвать Дрейка педофилом. Не волнуйтесь, у меня есть адвокат».

О’Брайен имел в виду выступление Ламара на Super Bowl Halftime Show в прошлом месяце, где рэпер исполнил свой дисс-трек о Дрейке «Not Like Us», получивший премию Грэмми, под громкие аплодисменты. В песне Ламар читает: «Сертифицированный влюбленный мальчик? Сертифицированный педофил», отсылая к одноименному альбому Дрейка.

Хигли, ранее сотрудничавший с О’Брайеном на его ток-шоу «Конан», был одним из нескольких сценаристов, работавших над «Оскаром-2025». В штат также вошли Эмберия Аллен, Хосе Арройо, Джош Комерс, Дэн Кронин, Джесси Гаскелл, Беркли Джонсон, Ян Кармель, Брайан Кайли, Лори Килмартин, Кэрол Лейфер, Джон Мэкс, Мэтт О’Брайен, Агата Панаретос и Майк Суини.

«Доброе утро поклонникам Дрейка, а также людям, которые любят хорошую музыку», — написал Хигли на странице X через несколько часов после церемонии вручения «Оскара» на фоне полярной реакции на его шутку. Автор также ответил тем, кто спрашивал: «Почему бы тебе не попытаться обличить белых педофилов?», написав: «Ну я также написал шутку про конклав в католической церкви, попробуйте еще раз».

Шутка О’Брайена о фильме «Конклав» намекала на сексуализированное насилие в католической церкви: «Сегодня вечером фильм „Конклав“ претендует на звание лучшей картины. Если вы не видели „Конклав“, его логлайн звучит так: „Фильм о католической церкви… но не волнуйтесь“».

Руководитель Disney Роб Миллс сказал, что одобрил шутку про Дрейка и Ламара: «Когда он сделал это на репетиции, я был с Джеффом Россом, его продюсером, и мы сказали: „Эта шутка выстрелит“. И это было здорово! Это было несколько неожиданно для Конана, но именно это и сделало ее забавной».

Ранее Дрейк подал иск против Universal Music Group. Он обвинил компанию в клевете и домогательствах, а также в распространении «ложных и злонамеренных измышлений» о том, что он педофил, в треке «Not Like Us».

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