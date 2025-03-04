Автор шуток «Оскара» выиграл 50 долларов за слова Конана О’Брайена про Кендрика Ламара и Дрейка

«Доброе утро поклонникам Дрейка, а также людям, которые любят хорошую музыку», — написал Хигли на странице X через несколько часов после церемонии вручения «Оскара» на фоне полярной реакции на его шутку. Автор также ответил тем, кто спрашивал: «Почему бы тебе не попытаться обличить белых педофилов?», написав: «Ну я также написал шутку про конклав в католической церкви, попробуйте еще раз».