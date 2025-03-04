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В России книги подорожают на 15–20%

Сегодня в 07:32
Фото: Tom Hermans/Unsplash

В 2025 году отпускные цены издательств на книги могут вырасти на 15–20% по сравнению с 2024 годом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный Ассоциацией книгораспространителей России (АСКИР) и журналом «Книжная индустрия».

По данным опроса, себестоимость производства книг за прошлый год в среднем выросла на 15,2% к 2023 году. Стоимость типографических услуг повысилась на 17,9%, бумаги — на 12,6%, расходных материалов — на 11,2%, редакционных услуг — на 9,3%.

В группе «Альпина» и издательстве «Росмэн» отметили, что ожидают повышение отпускных цен на свои книги в 2025 году на 15–25%. В то же время в 2024 году темпы роста цен по сравнению с 2023-м составили 3–7%.

Тогда издателям удалось сдержать рост за счет собственных ресурсов, которые на сегодняшний день исчерпаны. Директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов отметил, что в 2024-м незначительное повышение отпускных цен на книги не помогло компенсировать рост себестоимости книг.

«При этом рентабельность издательства существенно снизилась. Как результат, „Росмэну“ в 2025 году пришлось отказаться от некоторых дорогостоящих проектов, уменьшить расходы на продвижение, сократить свое участие в выставках и ярмарках», — сказал он.

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