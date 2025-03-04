Умер муж Долли Партон, вдохновивший ее на песню «Jolene»

Дин, владевший бизнесом по укладке асфальта в Нэшвилле, избегал внимания общественности, несмотря на известность своей жены. Партон и Дин сохраняли свои отношения в тайне на протяжении десятилетий. «Многие люди говорят, что никакого Карла Дина не существует, что он просто кто‑то, кого я выдумала, чтобы отвадить от себя других людей», — поделилась певица в 1984 году.