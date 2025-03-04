К 2050 году более половины взрослых людей по всему миру будут страдать от избыточного веса

В настоящее время 2,11 млрд взрослых в возрасте 25 лет и старше и 493 миллиона детей и молодых людей в возрасте от пяти до 24 лет имеют избыточный вес или ожирение. Это больше, чем 731 млн и 198 млн соответственно в 1990 году.