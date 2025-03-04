К 2050 году более половины взрослых людей по всему миру будут страдать от избыточного веса

К 2050 году более половины взрослых и треть детей и подростков во всем мире будут страдать от избыточного веса или ожирения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад, опубликованный в журнале Lancet.
Эксперты отмечают, что это создаст беспрецедентную угрозу ранней смерти, болезней и огромной нагрузки на систему здравоохранения.
В настоящее время 2,11 млрд взрослых в возрасте 25 лет и старше и 493 миллиона детей и молодых людей в возрасте от пяти до 24 лет имеют избыточный вес или ожирение. Это больше, чем 731 млн и 198 млн соответственно в 1990 году.
«Беспрецедентная глобальная эпидемия избыточного веса и ожирения — это глубокая трагедия и монументальный провал общества», — говорит ведущий автор исследования профессор Эммануэла Гакиду из Университета Вашингтона.
Более половины взрослых людей с избыточным весом или ожирением проживают всего в восьми странах: Китае (402 млн), Индии (180 млн), США (172 млн), Бразилии (88 млн), России (71 млн), Мексике (58 млн), Индонезии (52 млн) и Египте (41 млн).
К 2050 году примерно каждый третий ребенок и подросток, страдающий ожирением, будет проживать в Северной Африке и на Ближнем Востоке и в Латинской Америке и Карибском бассейне.