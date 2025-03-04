Disney отказался от производства мультсериала о принцессе Тиане

Walt Disney Animation решила отказаться от производства анимационного музыкального сериала о принцессе Тиане.
Студия решила отказаться от создания оригинального продолжительного контента для стримингов. Сериал анонсировали еще в декабре 2020-го, и с того момента Disney опубликовал лишь один снимок из предполагаемого проекта.
Анимация должна была показать Анику Нони Роуз в роли Тианы из фильма «Принцесса и лягушка» 2009 года, в котором рассказывалось о первой чернокожей принцессе студии.
Действие мультфильма развивается в Новом Орлеане в 1920-е годы. В центре сюжета трудолюбивая официантка Тиана, которая мечтает открыть свой собственный ресторан.
После поцелуя с принцем Навином, превращенным в лягушку злым колдуном-вуду Фасилье, Тиана тоже становится лягушкой, и они должны найти способ снова стать людьми, пока не стало слишком поздно.