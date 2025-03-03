Рами Малек охотится за убийцами жены в трейлере «Любителя»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер фильма «Любитель», главную роль в котором исполнил звезда «Богемской рапсодии» Рами Малек. Детектив выйдет на экраны 11 апреля.
Он расскажет о криптографе ЦРУ, который узнает, что его жена погибает в результате теракта в Лондоне. Поначалу он умоляет начальство отправить его на задание, чтобы отомстить. Однако, получив отказ, он берет дело в свои руки и отправляется в опасное путешествие по всему миру, чтобы выследить виновных.
Помимо Малека, в картине снялись Рейчел Броснахэн, Катрина Балф, Джон Бернтал, Майкл Стулбарг, Холт МакКаллани, Джулианна Николсон, Адриан Мартинес, Дэнни Сапани и Лоуренс Фишберн.
Режиссером ленты стал Джеймс Хос, известный по сериалам «Медленные лошади», «Воспитанные волками» и «Снежный человек».