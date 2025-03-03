Рами Малек охотится за убийцами жены в трейлере «Любителя»

Он расскажет о криптографе ЦРУ, который узнает, что его жена погибает в результате теракта в Лондоне. Поначалу он умоляет начальство отправить его на задание, чтобы отомстить. Однако, получив отказ, он берет дело в свои руки и отправляется в опасное путешествие по всему миру, чтобы выследить виновных.