Речь Эдриена Броди оказалась самой долгой в истории премии «Оскар»

«То, что я получил, обретя привилегию вернуться сюда, — это некоторая перспектива. Вне зависимости от того, где вы находитесь в своей карьере и чего достигли, это все может исчезнуть. И я думаю, эту ночь делает самой особенной понимание этого и благодарность за то, что я все еще делаю работу, которую люблю», — сказал артист.