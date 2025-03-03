Речь Эдриена Броди оказалась самой долгой в истории премии «Оскар»

Благодарственная речь американского актера Эдриена Броди на прошедшей церемонии вручения наград «Оскар» оказалась самой долгой в истории премии. Об этом написал NBC News.
Броди провел у микрофона пять минут и 40 секунд. Предыдущее самое продолжительное выступление длилось пять минут и 30 секунд, согласно Книге рекордов Гиннесса. Оно принадлежало британской актрисе Грир Гарсон — она выиграла «Оскар» в 1943 году за роль в фильме «Миссис Минивер».
В то время церемония вручении премии не транслировалась по телевидению, соответственно, речи лауреатов не ограничивали во времени. Сегодня же каждому победителю выделяют около 45 секунд на благодарность киноакадемии и коллегам.
Броди не уложился в запланированный тайминг ни в 2003 году, когда получал свою первую статуэтку «Оскар» за роль в драме «Пианист», ни в 2025 году при получении награды за «Бруталиста». В 2003 году актер говорил со сцены более четырех минут.
Тогда Броди шутил в своей речи, благодарил родителей и создателей «Пианиста». А еще на радостях поцеловал Халле Берри. Актриса вернула Броди неожиданный поцелуй в 2025 году.
Получая второй «Оскар», актер поблагодарил бога за «благословленную жизнь», полную любви, и рассказал о хрупкости актерской профессии.
«То, что я получил, обретя привилегию вернуться сюда, — это некоторая перспектива. Вне зависимости от того, где вы находитесь в своей карьере и чего достигли, это все может исчезнуть. И я думаю, эту ночь делает самой особенной понимание этого и благодарность за то, что я все еще делаю работу, которую люблю», — сказал артист.
Он назвал получение награды «шансом начать заново и возможностью быть достаточно везучим в следующие 20 лет жизни, чтобы иметь возможность доказать, что достоин таких значимых, важных и актуальных ролей».
Броди подчеркнул, что разделяет премию с другими номинантами, а также коллегами по фильму «Бруталист» и партнершей Джорджиной. После этого организаторы церемонии попытались прервать речь и включили музыку, сигнализирующие, что отведенное на выступление время подошло к концу.
Но Броди отказался покинуть сцену и попросил остановить музыку. «Я заканчиваю. Я закончу. Пожалуйста, выключите музыку. Я делал это раньше. Спасибо», — сказал актер. Затем он поблагодарил родителей за «основу уважения, доброты и чудесного духа», а также «силу следовать за этой мечтой».
«Я снова здесь, чтобы представить продолжительные травмы и последствия войны, систематического притеснения, антисемитизма и расизма. Я верю, я молюсь за более здоровый, более счастливый и более инклюзивный мир. Я верю, если прошлое может научить нас чему-либо, то это напоминание не позволять ненависти быть незамеченной», — произнес Броди.
После этого музыку в театре «Долби» включили снова. На этот раз актер послушался и завершил выступление. «Ладно, убираюсь отсюда. Я люблю вас. Я ценю вас всех. Давайте бороться за то, что правильно. Продолжайте улыбаться, продолжайте любить друг друга. Давайте восстанавливаться вместе. Спасибо», — добавил он.
«То, что я получил, обретя привилегию вернуться сюда, — это некоторая перспектива. Вне зависимости от того, где вы находитесь в своей карьере и чего достигли, это все может исчезнуть. И я думаю, эту ночь делает самой особенной понимание этого и благодарность за то, что я все еще делаю работу, которую люблю», — сказал артист.
Он назвал получение награды «шансом начать заново и возможностью быть достаточно везучим в следующие 20 лет жизни, чтобы иметь возможность доказать, что достоин таких значимых, важных и актуальных ролей».
Броди подчеркнул, что разделяет премию с другими номинантами, а также коллегами по фильму «Бруталист» и партнершей Джорджиной. После этого организаторы церемонии попытались прервать речь и включили музыку, сигнализирующую, что отведенное на выступление время подошло к концу.
Но Броди отказался покинуть сцену и попросил остановить музыку — так же, как и в 2003 году. «Я заканчиваю. Я закончу. Пожалуйста, выключите музыку. Я делал это раньше. Спасибо», — сказал актер. Затем он поблагодарил родителей за «основу уважения, доброты и чудесного духа», а также «силу следовать за этой мечтой».
«Я снова здесь, чтобы представить продолжительные травмы и последствия войны, систематического притеснения, антисемитизма и расизма. Я верю, я молюсь за более здоровый, более счастливый и более инклюзивный мир. Я верю, если прошлое может научить нас чему-либо, то это напоминание не позволять ненависти быть незамеченной», — произнес Броди.
После этого музыку в театре «Долби» включили снова. На этот раз актер послушался и завершил выступление. «Ладно, убираюсь отсюда. Я люблю вас. Я ценю вас всех. Давайте бороться за то, что правильно. Продолжайте улыбаться, продолжайте любить друг друга. Давайте восстанавливаться вместе. Спасибо», — добавил он.
Издание Deadline отметило, что некоторые историки считают, что речь Грир Гарсон была длиннее, чем указано в Книге рекордов Гиннесса. Полноценной видео- или аудиозаписи ее не сохранилось, но ряд специалистов утверждают, что актриса выступала около семи минут.