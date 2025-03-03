Китайская сеть корнеров с мороженым и бабл-ти Mixue обошла «МакДональдс» и «Старбакс» по числу точек

Китайская сеть корнеров с мороженым и бабл-ти Mixue обошла по количеству торговых точек в мире «МакДональдс» и «Старбакс». Об этом сообщил The Wall Street Journal.
Mixue работает в более чем 45 тысячах локациях, согласно данным исследовательской компании Technomic. На сегодняшний день это крупнейшая мировая сеть общепита, но представлена она только в Азии и Австралии. 90% всех корнеров — в Китае.
Сеть активно росла на протяжении последних трех лет. За это время число точек увеличилось втрое. Mixue планирует расширяться и далее: компания планирует выйти на рынок США,
Mixue открылась в 1997 году в провинции Хэнань. Основу меню составляет мороженое и прохладительные напитки, в первую очередь — бабл-ти и лимонад. По словам WSJ, корнеры Mixue с характерным ярко-красным оформлением стали частью китайской поп-культуры.