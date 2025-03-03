Китайская сеть корнеров с мороженым и бабл-ти Mixue обошла «МакДональдс» и «Старбакс» по числу точек

Вчера / 20:49
Аманда Сейфрид: сиквел «Тела Дженнифер» находится в разработке
Вчера / 20:05
Звезда «Ручной клади» Даниэль Дедуайлер появилась в трейлере триллера «Женщина во дворе»
Вчера / 19:09
Московский зоопарк заявил, что стал мировым лидером по числу видов представленных животных
Вчера / 18:10
В Нидерландах нашли похищенную картину Брейгеля Младшего. Ее похитили 50 лет назад
Вчера / 17:22
Air Canada подала в суд на пассажиров, потребовавших компенсацию за потерянный багаж
Вчера / 17:01
Wonderzine: телеведущего Александра Гордона обвинили в насилии над 17-летней девушкой
Вчера / 16:29
Умер художник Джек Веттриано
Вчера / 16:08
Кинотеатр в Лондоне вынес на фасад цитату из оскаровской речи режиссера «Аноры»
Вчера / 15:18
Милли Бобби Браун вместе с роботом ищет брата в трейлере «Электрического штата» братьев Руссо
Вчера / 15:03
Шэрон Стоун хранит у себя платье со съемок «Основного инстинкта»
Вчера / 15:01
Исследователи рассказали о кризисе психического здоровья среди молодых людей
Вчера / 13:20
Новое здание Большого Московского цирка построят во Мневниковской пойме
Вчера / 13:12
Патрик Шварценеггер пробовался на роль Супермена и Хоумлендера
Вчера / 13:05
Фанаты Дэвида Линча раскритиковали «Оскар» за недостаточное упоминание режиссера на церемонии
Вчера / 12:38
Уже к 8 марта температура в Москве может подняться и побить рекорд
Вчера / 12:19
Offset выступит в Москве 18 апреля
Вчера / 11:51
Британские полицейские годами встречались с женщинами, не раскрывая свои настоящие личности
Вчера / 11:25
Выставку «Виктор Цой. Легенда» продлили до конца сентября 2025 года
Вчера / 11:17
Елену Блиновскую приговорили к 5 годам колонии
Вчера / 10:34
Умер австралиец, чья кровь спасла 2,4 млн младенцев
Вчера / 10:29
«Сопка» и «поребрик» стали самыми популярными регионализмами в России
Вчера / 10:18
Гэндальфа арестовали за продажу нелегального медицинского каннабиса в Новой Зеландии
Вчера / 08:52
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам купюры «банка приколов»
Вчера / 06:43
Семья Лиама Пейна обвинила СМИ в непоправимом ущербе, нанесенном освещением смерти музыканта
Вчера / 05:30
«Анора» стала триумфатором премии «Оскар»
Вчера / 05:24
Новый трейлер «Доктора Кто» обещает мультяшного злодея и межгалактическое «Евровидение»
2 марта / 17:51
Сооснователь Google призвал сотрудников работать по 60 часов в неделю. Он ушел из компании в 2019-м
2 марта / 17:29
В Англии из церкви украли скрижали с заповедью «Не укради»

Китайская сеть корнеров с мороженым и бабл-ти Mixue обошла «МакДональдс» и «Старбакс» по числу точек

Сегодня в 21:35
Фото: mixuephilippines.official

Китайская сеть корнеров с мороженым и бабл-ти Mixue обошла по количеству торговых точек в мире «МакДональдс» и «Старбакс». Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Mixue работает в более чем 45 тысячах локациях, согласно данным исследовательской компании Technomic. На сегодняшний день это крупнейшая мировая сеть общепита, но представлена она только в Азии и Австралии. 90% всех корнеров — в Китае.

Сеть активно росла на протяжении последних трех лет. За это время число точек увеличилось втрое. Mixue планирует расширяться и далее: компания планирует выйти на рынок США,

Mixue открылась в 1997 году в провинции Хэнань. Основу меню составляет мороженое и прохладительные напитки, в первую очередь — бабл-ти и лимонад. По словам WSJ, корнеры Mixue с характерным ярко-красным оформлением стали частью китайской поп-культуры.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами