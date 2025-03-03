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Аманда Сейфрид: сиквел «Тела Дженнифер» находится в разработке

Вчера в 20:49
Кадр: Dune Entertainment

Сиквел фильма «Тело Дженнифер» находится в разработке, заявила американская актриса Аманда Сейфрид на кинофестивале в Торонто. Об этом написал NME.

Поклонники похвалили работу артистки в картине, которая вышла в 2009 году, и спросили про возможное продолжение. Но что Сейфрид ответила: «Я думаю, мы делаем [его]».

Присутствующие при разговоре уточнили, можно ли считать слова Аманды официальным подтверждением. Актриса сказала, что она ничего не подтверждала. «Я сказала „Я думаю“», — пояснила она, подмигнув в камеру.

«Мы работаем над этим. Мы работаем над этим», — добавила Сейфрид. На какой стадии находится работа над сиквелом, осталось неизвестным.

Ранее Сейфрид, а также ее коллега по картине Мэган Фокс выражали энтузиазм относительно возможного второго фильма. «Им стоит сделать из него телесериал. Это было бы круто», — отмечала Фокс в 2021 году.

Триллер «Тело Дженнифер» выпустил режиссер Карин Кусама по сценарию Диабло Коди. Фильм рассказал о дружбе двух школьниц — скромной Ниди и королевы школы Дженнифер, которые оказываются баре, где случается пожар по вине рок-музыкантов.

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