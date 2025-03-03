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Звезда «Ручной клади» Даниэль Дедуайлер появилась в трейлере триллера «Женщина во дворе»

Сегодня в 20:05
Кадр: Universal Pictures/YouTube

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали трейлер триллера «Женщина во дворе», главную роль в котором исполнила звезда «Ручной клади» и «Тилла» Даниэль Дедуайлер.

Актриса сыграла женщину, которая растит детей одна после смерти их отца. Однажды сын женщины замечает, что во дворе семейного дома сидит женщина в черных одеяниях. Ее присутствие пугает героев до смерти.

Трейлер показывает столкновение героини Дедуайлер с загадочной фигурой, которая имеет инфернальное происхождение. Дама в черной вуали не торопится покидать семью и утверждает, что герои сами призвали ее.

Режиссером фильма выступил Жауме Кольет-Серра, снявший «Ручную кладь» и «Черного Адама». Он поставил картину по сценарию Сэма Стефанака. Продюсером ленты выступил Джейсон Блум.

В актерский состав вошли Расселл Хорнсби, Оквуи Окпоквасили, Пейтон Джексон и Эстелла Кахиа. Сопродюсерами проекта выступили Стефани Аллэн («Экзорцист: Верующий»), Дедуайлер, Кольет-Серра, Габриэль Эброн, Скотт Гринберг и Джеймс Моран.

«Женщина во дворе» выйдет в кинопрокат 28 марта.

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