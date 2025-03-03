Московский зоопарк заявил, что стал мировым лидером по числу видов представленных животных

Московский зоопарк стал абсолютным лидером по числу представленных видов животных. Об этом заявила в своем телеграм-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Она написала, что Московский зоопарк установил мировой рекорд. В нем содержатся 1253 вида. «Это собрание редких, исчезающих и экзотических животных со всех уголков планеты», — отметила Акулова.
Гендиректор зоопарка подчеркнула, что «этот рекорд — результат десятилетий труда наших невероятных специалистов, зоологов, ветеринаров, киперов и всех, кто ежедневно заботится о животных».
«Московский зоопарк — это научно-исследовательский центр, площадка для международных программ по сохранению биоразнообразия, образовательная база и дом для сотен редчайших обитателей нашей планеты», — напомнила она.
Акулова добавила, что специалисты зоопарка «не просто наблюдают за природой», но помогают ее сохранять, изучают повадки животных, участвуют в программах реабилитации и возвращения в дикую среду.