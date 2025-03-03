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В Нидерландах нашли похищенную картину Брейгеля Младшего. Ее похитили 50 лет назад

Сегодня в 18:10
Фото: brand_arthur/Twitter

В Нидерландах нашли картину Питера Брейгеля-младшего «Женщина, несущая угли», похищенную из музея в польском городе Гданьске пятьдесят лет назад. Об этом сообщило AFP.

Полотно разыскал детектив Артур Бранд после того, как журналисты издания об искусстве Vind заметили картину на выставке в Голландии в 2024 году. Оказалось, что работу предоставил музею города Гауда в аренду частный коллекционер.

Бранд, которого называют «Индианой Джонсом мира искусства», расследовал происхождение картины — и подтвердил, что в Нидерландах находится украденное полотно Брейгеля-младшего. Картина тем временем оказалась в музее в Венло.

В данный момент работа хранится под замком в музее в провинции Лимбург. По информации офицера Ричарда Бронсвейка, нидерландская полиция уже уведомила Польшу о находке. Польская сторона пока не прокомментировала случившееся.

«Женщина, несущая угли» была создана Питером Брейгелем Младшим примерно в 1626 году. Круглую картину диаметром всего 17 сантиметров похитили из Национального музея в Гданьске в 1970-х. Пропажу обнаружили 24 апреля 1974 года, когда работник музея случайно сбил полотно со стены. Из рамы выпала репродукция, вырезанная из журнала.

Через несколько дней после этого польский таможенник, сообщивший о контрабанде произведений искусства через порт Гдыня, был убит. Полиция не успела его допросить. Расследование пропажи картины и смерти мужчина вскоре было прекращено. Это породило множество слухов, включая слухи о причастности к похищению полотна секретных служб Польши.

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