В Нидерландах нашли похищенную картину Брейгеля Младшего. Ее похитили 50 лет назад

Через несколько дней после этого польский таможенник, сообщивший о контрабанде произведений искусства через порт Гдыня, был убит. Полиция не успела его допросить. Расследование пропажи картины и смерти мужчина вскоре было прекращено. Это породило множество слухов, включая слухи о причастности к похищению полотна секретных служб Польши.