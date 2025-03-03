Авиакомпания Air Canada подала в суд на пассажиров, потребовавших компенсацию за потерянный багаж, пишет New York Post.
Air Canada потеряла зарегистрированный багаж Алаи Таннуса и его жены Нэнси в 2022 году. По данным The Street, вещи вернули супругам из Торонто менее чем через 24 часа. Однако Таннус потребовал компенсации за покупки, которые он совершил за время отсутствия багажа, на общую сумму в тысячи долларов.
Хотя Air Canada отклонила требование пассажира, Канадское транспортное агентство (CTA) обязало авиакомпанию выплатить Таннусу 2 079 канадских долларов (1 440 долларов США). Теперь организация подала на Таннуса в федеральный суд, пытаясь отменить решение CTA.
Алаа назвал иск «шокирующим», а свое изначальное требование о возмещении расходов «справедливым». «Неприятно видеть, как авиакомпания, после всех денег, которые я потратил на них за эти годы, подает апелляцию на иск в 2000 долларов», — заявил он.
Изначально Таннус потребовал от авиакомпании 3 435 CDN (около 2 382 долларов США), но она отказалась и предложила вместо этого мизерную компенсацию в 250 долларов для покрытия необходимых расходов, что не удовлетворило Таннуса. В судебных документах, полученных CBC, Air Canada утверждает, что Таннус предъявил расходы, которые авиакомпания сочла необоснованными из‑за отсутствия багажа менее суток.