Air Canada подала в суд на пассажиров, потребовавших компенсацию за потерянный багаж

Air Canada потеряла зарегистрированный багаж Алаи Таннуса и его жены Нэнси в 2022 году. По данным The Street, вещи вернули супругам из Торонто менее чем через 24 часа. Однако Таннус потребовал компенсации за покупки, которые он совершил за время отсутствия багажа, на общую сумму в тысячи долларов.