Air Canada подала в суд на пассажиров, потребовавших компенсацию за потерянный багаж

Сегодня / 15:18
Милли Бобби Браун вместе с роботом ищет брата в трейлере «Электрического штата» братьев Руссо
Сегодня / 18:10
В Нидерландах нашли похищенную картину Брейгеля Младшего. Ее похитили 50 лет назад
Сегодня / 17:01
Wonderzine: телеведущего Александра Гордона обвинили в насилии над 17-летней девушкой
Сегодня / 16:29
Умер художник Джек Веттриано
Сегодня / 16:08
Кинотеатр в Лондоне вынес на фасад цитату из оскаровской речи режиссера «Аноры»
Сегодня / 15:03
Шэрон Стоун хранит у себя платье со съемок «Основного инстинкта»
Сегодня / 15:01
Исследователи рассказали о кризисе психического здоровья среди молодых людей
Сегодня / 13:20
Новое здание Большого Московского цирка построят во Мневниковской пойме
Сегодня / 13:12
Патрик Шварценеггер пробовался на роль Супермена и Хоумлендера
Сегодня / 13:05
Фанаты Дэвида Линча раскритиковали «Оскар» за недостаточное упоминание режиссера на церемонии
Сегодня / 12:38
Уже к 8 марта температура в Москве может подняться и побить рекорд
Сегодня / 12:19
Offset выступит в Москве 18 апреля
Сегодня / 11:51
Британские полицейские годами встречались с женщинами, не раскрывая свои настоящие личности
Сегодня / 11:25
Выставку «Виктор Цой. Легенда» продлили до конца сентября 2025 года
Сегодня / 11:17
Елену Блиновскую приговорили к 5 годам колонии
Сегодня / 10:34
Умер австралиец, чья кровь спасла 2,4 млн младенцев
Сегодня / 10:29
«Сопка» и «поребрик» стали самыми популярными регионализмами в России
Сегодня / 10:18
Гэндальфа арестовали за продажу нелегального медицинского каннабиса в Новой Зеландии
Сегодня / 08:52
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам купюры «банка приколов»
Сегодня / 06:43
Семья Лиама Пейна обвинила СМИ в непоправимом ущербе, нанесенном освещением смерти музыканта
Сегодня / 05:30
«Анора» стала триумфатором премии «Оскар»
Сегодня / 05:24
Новый трейлер «Доктора Кто» обещает мультяшного злодея и межгалактическое «Евровидение»
Вчера / 17:51
Сооснователь Google призвал сотрудников работать по 60 часов в неделю. Он ушел из компании в 2019-м
Вчера / 17:29
В Англии из церкви украли скрижали с заповедью «Не укради»
Вчера / 17:01
Авторы «Соника в кино» посмеялись над анимацией «Шрека-5»: «Вдруг зеленому огру нужен совет»
Вчера / 15:15
Умер конь Гектор, игравший питомца Ведьмака Плотву в сериале Netflix
Вчера / 14:08
Магнус Карлсен продал за 36 тыс. долларов джинсы, за которые его дисквалифицировали
Вчера / 13:54
Исследование: молодежь спасается ASMR-роликами, когда испытывает стресс после личного общения

Air Canada подала в суд на пассажиров, потребовавших компенсацию за потерянный багаж

Сегодня в 17:22
Фото: John McArthur/Unsplash

Авиакомпания Air Canada подала в суд на пассажиров, потребовавших компенсацию за потерянный багаж, пишет New York Post.

Air Canada потеряла зарегистрированный багаж Алаи Таннуса и его жены Нэнси в 2022 году. По данным The Street, вещи вернули супругам из Торонто менее чем через 24 часа. Однако Таннус потребовал компенсации за покупки, которые он совершил за время отсутствия багажа, на общую сумму в тысячи долларов.

Хотя Air Canada отклонила требование пассажира, Канадское транспортное агентство (CTA) обязало авиакомпанию выплатить Таннусу 2 079 канадских долларов (1 440 долларов США). Теперь организация подала на Таннуса в федеральный суд, пытаясь отменить решение CTA.

Алаа назвал иск «шокирующим», а свое изначальное требование о возмещении расходов «справедливым». «Неприятно видеть, как авиакомпания, после всех денег, которые я потратил на них за эти годы, подает апелляцию на иск в 2000 долларов», — заявил он.

Изначально Таннус потребовал от авиакомпании 3 435 CDN (около 2 382 долларов США), но она отказалась и предложила вместо этого мизерную компенсацию в 250 долларов для покрытия необходимых расходов, что не удовлетворило Таннуса. В судебных документах, полученных CBC, Air Canada утверждает, что Таннус предъявил расходы, которые авиакомпания сочла необоснованными из‑за отсутствия багажа менее суток.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами