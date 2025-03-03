Wonderzine: телеведущего Александра Гордона обвинили в насилии над 17-летней девушкой

Телеведущего Александра Гордона обвинили в сексуализированнмом насилии над 17-летней девушкой. Историю предполагаемой жертвы, которая скрывает свою личность, опубликовал Wonderzine.
Героиня статьи рассказала, как в 2010 году познакомилась с Гордоном на съемках телепрограммы «Закрытый показ». По ее словам, она сама попросила электронную почту телеведущего, поскольку хотела с ним познакомиться.
«Тогда я погуглила его возраст, но мне это казалось неважным. Мы начали переписываться СМС и ММС-сообщениями. Вероятно, он и не помнил особо, кто подошел к нему взять электронную почту, поэтому попросил в письме: „Пришлите фото. Вы же меня видите“. Мол, я вижу его на экране, а он не знает, как я выгляжу», — поделилась девушка.
Она вспомнила, что сообщения от Гордона приходили чаще всего по ночам. Телеведущий всегда общался со своей юной знакомой на «вы». Переписки со знаменитым и уважаемым мужчиной радовали девушку.
Собеседница издания призналась, что «общение было странным — он (Гордон) мог и не отвечать, а мог написать что‑нибудь вроде „Смышленая вы моя“». Но эти разговоры все же пробуждали в героини «ощущение собственной уникальности». Ей казалось, что она «какая‑то невероятная, особенная».
Спустя несколько месяцев переписки телеведущий договорился встретиться со своей новой приятельницей в кофейне. Девушка нервничала, но Гордон, как она утверждает, «сказал, что тоже переживает». Чтобы казаться взрослее, героиня стала курить во время встречи, хотя «не то чтобы особенно куриза до этого».
После кофе Гордон, как рассказала героиня, пригласил ее к себе домой. «Это показалось абсолютно нормальным, то есть не было никаких плохих эмоций, я не видела в этом ничего странного», — вспомнила она. Девушке казалось тогда, что она влюблена в телеведущего.
По словам героини, Гордон читал ей стихи своего отца, подарил книгу, «рассказывал интересные истории», а затем, узнав, что девушке нравится один актер, предложил позвать и его в гости.
«Он постоянно говорил про мой возраст, повторял его. Помню, он рассказывал в 16-летней девушке Жене, которая, по его словам, когда‑то подошла на Чистых прудах познакомиться, а позже сделала от него аборт. Зачем он это рассказал — я не понимала», — отметила героиня.
Когда приглашенный артист присоединился к встрече, они «продолжили выпивать уже втроем». 16-летняя девушка «пила чистый коньяк» — и вскоре ей стало «очень-очень плохо».
«Я ушла в туалет, вызвала рвоту, он предложил мне прилечь в соседней комнате. Я проснулась от его прикосновений и поцелуев. Он был раздет и пытался стянуть с меня кофту», — вспомнила она.
Девушка призналась, что «пробовала упираться, но это не особо получалось». Она «как будто замерла, тело не слушалось». По словам героини, на тот момент у нее «не было никакого секса и даже поцелуев». Гордон, как утверждает девушка, стянул с нее джинсы, задрал кофту и проник в нее пальцами.
По словам героини, телеведущий требовал, чтобы она смотрела на него во время полового акта. Мужчина, которому на тот момент было 45 лет, «пытался войти в меня без презерватива, но не смог», рассказала девушка.
«После этого он повторял: „За что ты мне, старику, досталась“, — единственный момент, когда Александр был со мной на „ты“. Тогда он приступил к оральному сексу и я испытала оргазм. Из‑за этого я чувствовала себя ужасно», — добавила она.
Девушка призналась, что после инцидента у нее «большие проблемы с сексом». «Я очень не люблю ощущение оргазма», — пояснила она. Героиня подчеркнула, что после секса Гордон быстро уснул, а она «просто лежала, сжавшись каждой мышцей тела», а потом тихо ушла из квартиры.
Героиня поделилась, что не особенно задумывалась о «возможности интима» перед встречей с Гордоном: «Кажется, я была в этом плане ребенком — не хотела, наверное, даже задумываться о таком развитии событий».
Телеведущий, как заявила девушка, после того случая звонил ей и признавался в сообщениях, что «тоскует». Встречи повторились впоследствии, потому что героине казалось, что ей «нужно исправить» произошедшее.
«Но выходило все хуже и хуже. Он мог написать среди ночи: „Приезжай“ — и я ехала. Однажды я уже была в пути, когда он написал, что планы изменились. Я понимала, что он просто делал рассылку с приглашением приехать», — вспомнила она.
Как утверждает героиня, Гордон плохо к ней относился: «вечером смотрел на руки, угадывая размер кольца на безымянном пальце, говорил „вот когда поженимся…“, а утром ненавидел меня». Он, со слов девушки, «никогда не предохранялся, говорил, что не может иметь детей, хотя в следующие годы у него родилось трое».
Девушка поделилась, что жалеет о знакомстве с Гордоном. Оно, как говорит героиня, повлияло на ее жизнь «во многих областях». Все отношения девушка строила с мужчинами намного старше.
«Казалось (и до сих пор кажется), что я не могу понравиться сверстнику, что могу дать мужчине только одно — секс. Сейчас я болезненно воспринимаю свой возраст, что больше не юна — как будто не вижу никаких других поводов со мной общаться, только молодость и секс», — заключила она.
Александр Гордон пока не прокомментировал обвинения в свой адрес.