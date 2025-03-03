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Wonderzine: телеведущего Александра Гордона обвинили в насилии над 17-летней девушкой

Сегодня в 17:01
Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Телеведущего Александра Гордона обвинили в сексуализированнмом насилии над 17-летней девушкой. Историю предполагаемой жертвы, которая скрывает свою личность, опубликовал Wonderzine.

Героиня статьи рассказала, как в 2010 году познакомилась с Гордоном на съемках телепрограммы «Закрытый показ». По ее словам, она сама попросила электронную почту телеведущего, поскольку хотела с ним познакомиться.

«Тогда я погуглила его возраст, но мне это казалось неважным. Мы начали переписываться СМС и ММС-сообщениями. Вероятно, он и не помнил особо, кто подошел к нему взять электронную почту, поэтому попросил в письме: „Пришлите фото. Вы же меня видите“. Мол, я вижу его на экране, а он не знает, как я выгляжу», — поделилась девушка.

Она вспомнила, что сообщения от Гордона приходили чаще всего по ночам. Телеведущий всегда общался со своей юной знакомой на «вы». Переписки со знаменитым и уважаемым мужчиной радовали девушку.

«Все сводилось к двусмысленным вопросам, строчкам из стихов, намекам, которые тогда казались мне загадочными. Я стала плохо спать, потому что всегда ждала эти смски и специально поставила громкий сигнал на сообщения, чтобы, если что, проснуться»

Собеседница издания призналась, что «общение было странным — он (Гордон) мог и не отвечать, а мог написать что‑нибудь вроде „Смышленая вы моя“». Но эти разговоры все же пробуждали в героини «ощущение собственной уникальности». Ей казалось, что она «какая‑то невероятная, особенная».

Спустя несколько месяцев переписки телеведущий договорился встретиться со своей новой приятельницей в кофейне. Девушка нервничала, но Гордон, как она утверждает, «сказал, что тоже переживает». Чтобы казаться взрослее, героиня стала курить во время встречи, хотя «не то чтобы особенно куриза до этого».

После кофе Гордон, как рассказала героиня, пригласил ее к себе домой. «Это показалось абсолютно нормальным, то есть не было никаких плохих эмоций, я не видела в этом ничего странного», — вспомнила она. Девушке казалось тогда, что она влюблена в телеведущего.

«Александр говорил, что тоже нервничает. Он предложил выпить, я до этого никогда не пила алкоголь, но согласилась. На вопрос, что я пью, первым пришел в голову коньяк. Я подлила его в кофе — он оказался не настолько гадким, как я себе представляла, — поэтому потом пила еще и еще чуть-чуть»

По словам героини, Гордон читал ей стихи своего отца, подарил книгу, «рассказывал интересные истории», а затем, узнав, что девушке нравится один актер, предложил позвать и его в гости.

«Он постоянно говорил про мой возраст, повторял его. Помню, он рассказывал в 16-летней девушке Жене, которая, по его словам, когда‑то подошла на Чистых прудах познакомиться, а позже сделала от него аборт. Зачем он это рассказал — я не понимала», — отметила героиня.

Когда приглашенный артист присоединился к встрече, они «продолжили выпивать уже втроем». 16-летняя девушка «пила чистый коньяк» — и вскоре ей стало «очень-очень плохо».

«Я ушла в туалет, вызвала рвоту, он предложил мне прилечь в соседней комнате. Я проснулась от его прикосновений и поцелуев. Он был раздет и пытался стянуть с меня кофту», — вспомнила она.

Девушка призналась, что «пробовала упираться, но это не особо получалось». Она «как будто замерла, тело не слушалось». По словам героини, на тот момент у нее «не было никакого секса и даже поцелуев». Гордон, как утверждает девушка, стянул с нее джинсы, задрал кофту и проник в нее пальцами.

«Было адски страшно и больно, но от испуга и опьянения я не могла пошевелиться. Когда вспоминаю это, всегда появляется ассоциация с жуком, перевернутым на спину, который застывает как мертвый»

По словам героини, телеведущий требовал, чтобы она смотрела на него во время полового акта. Мужчина, которому на тот момент было 45 лет, «пытался войти в меня без презерватива, но не смог», рассказала девушка.

«После этого он повторял: „За что ты мне, старику, досталась“, — единственный момент, когда Александр был со мной на „ты“. Тогда он приступил к оральному сексу и я испытала оргазм. Из‑за этого я чувствовала себя ужасно», — добавила она.

Девушка призналась, что после инцидента у нее «большие проблемы с сексом». «Я очень не люблю ощущение оргазма», — пояснила она. Героиня подчеркнула, что после секса Гордон быстро уснул, а она «просто лежала, сжавшись каждой мышцей тела», а потом тихо ушла из квартиры.

«В метро мне стало плохо — казалось, что могу потерять сознание из‑за алкоголя и духоты. Дома я выбросила трусы — они были в крови. <…> Я чувствовала себя грязной и очень долго мылась. Мне много раз казалось, что это произошло по моей вине, ведь, если бы я не напилась, все было бы по-другому»

Героиня поделилась, что не особенно задумывалась о «возможности интима» перед встречей с Гордоном: «Кажется, я была в этом плане ребенком — не хотела, наверное, даже задумываться о таком развитии событий».

Телеведущий, как заявила девушка, после того случая звонил ей и признавался в сообщениях, что «тоскует». Встречи повторились впоследствии, потому что героине казалось, что ей «нужно исправить» произошедшее.

«Но выходило все хуже и хуже. Он мог написать среди ночи: „Приезжай“ — и я ехала. Однажды я уже была в пути, когда он написал, что планы изменились. Я понимала, что он просто делал рассылку с приглашением приехать», — вспомнила она.

Как утверждает героиня, Гордон плохо к ней относился: «вечером смотрел на руки, угадывая размер кольца на безымянном пальце, говорил „вот когда поженимся…“, а утром ненавидел меня». Он, со слов девушки, «никогда не предохранялся, говорил, что не может иметь детей, хотя в следующие годы у него родилось трое».

«Напившись, он всегда начинал говорить о Путине, сожалел о том, что Соловьевым уже никогда не станет. <…> Еще он любил показывать выпуски своих программ и интервью, комментировал сам себя и обижался, что я раньше их не смотрела»

Девушка поделилась, что жалеет о знакомстве с Гордоном. Оно, как говорит героиня, повлияло на ее жизнь «во многих областях». Все отношения девушка строила с мужчинами намного старше.

«Казалось (и до сих пор кажется), что я не могу понравиться сверстнику, что могу дать мужчине только одно — секс. Сейчас я болезненно воспринимаю свой возраст, что больше не юна — как будто не вижу никаких других поводов со мной общаться, только молодость и секс», — заключила она.

Александр Гордон пока не прокомментировал обвинения в свой адрес.

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