Wonderzine: телеведущего Александра Гордона обвинили в насилии над 17-летней девушкой

«Казалось (и до сих пор кажется), что я не могу понравиться сверстнику, что могу дать мужчине только одно — секс. Сейчас я болезненно воспринимаю свой возраст, что больше не юна — как будто не вижу никаких других поводов со мной общаться, только молодость и секс», — заключила она.