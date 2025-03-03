Умер художник Джек Веттриано

Веттриано бросил школу в 15 лет, чтобы стать горным инженером, но занялся живописью, после того как подруга подарила ему на 21-й день рождения коробку акварельных красок. Успех пришел к нему в 1998 году, когда он отправил две картины на ежегодную выставку Королевской шотландской академии, и обе были проданы в первый же день. Это вдохновило Веттриано стать художником на полную ставку.