Умер художник Джек Веттриано

Популярного шотландского художника-самоучку Джека Веттриано нашли мертвым в его квартире в Ницце на юге Франции, пишет The Guardian.
«С огромной грустью мы делимся новостью о том, что Джек скончался в выходные», — гласит сообщение, опубликованное в инстаграме* художника вместе с его автопортретом 2009 года.
«Он был не только выдающимся художником, но и глубоко закрытым и скромным человеком, который был бесконечно благодарен за поддержку и восхищение тех, кто любил его работы. Его картины, запечатлевшие моменты интриги, романтики и ностальгии, тронули сердца многих людей по всему миру, и его наследие будет жить через них», — сказано в сообщении.
Предположительно, никаких подозрительных обстоятельств смерти 73-летнего художника нет.
Его работы получили международное признание,его выставки были организованы в Эдинбурге, Лондоне, Гонконге, Йоханнесбурге и Нью-Йорке.
Веттриано бросил школу в 15 лет, чтобы стать горным инженером, но занялся живописью, после того как подруга подарила ему на 21-й день рождения коробку акварельных красок. Успех пришел к нему в 1998 году, когда он отправил две картины на ежегодную выставку Королевской шотландской академии, и обе были проданы в первый же день. Это вдохновило Веттриано стать художником на полную ставку.
Картина 1992 года «Поющий дворецкий» — одна из самых известных его работ. На ней изображена элегантная пара, танцующая на залитом штормом пляже в сопровождении дворецкого и горничной.
Картина стала бестселлером в Великобритании — репродукции продавались тысячами. Несмотря на это, Веттриано вызывал презрение критиков, многие из которых считали его работы вторичными.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.