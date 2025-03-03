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Кинотеатр в Лондоне вынес на фасад цитату из оскаровской речи режиссера «Аноры»

Сегодня в 16:08
Фото: ritzy_cinema

Лондонский кинотеатр Ritzy вынес на фасад цитату из оскаровской речи Шона Бейкера, режиссера и сценариста фильма «Анора». Об этом стало известно из аккаунта кинотеатра в инстаграме*.

Так руководство Ritzy поддержало призыв Бейкера поддерживать кинотеатры, которые в последние годы столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны стриминговых платформ. Бейкер, получая одну из трех статуэток «Оскар», выразил надежду, что люди продолжат смотреть фильмы в кинозалах.

«Смотрите фильмы в кинотеатре и давайте сохраним живым и существующим опыт похода в кино», — процитировали владельцы Ritzy кинематографиста, пригласив зрителей посмотреть его триумфальную картину.

«Анора» стала самым успешным фильмом прошедшего киногода. Ленту Бейкера, в которой снялись российские актеры, признали лучшим фильмом года на церемонии «Оскар». Картина также получила награды за сценарий, монтаж и лучшую женскую роль.

Кинотеатр Ritzy функционирует в Лондоне с 1911 года. Это один из старейших кинотеатров Англии. Ему удалось пережить Вторую мировую войну. В 2009 году декор здания восстановили в соответствии с историческим обликом. Сейчас Ritzy работает как мультиплекс.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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