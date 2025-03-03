Кинотеатр в Лондоне вынес на фасад цитату из оскаровской речи режиссера «Аноры»

Кинотеатр Ritzy функционирует в Лондоне с 1911 года. Это один из старейших кинотеатров Англии. Ему удалось пережить Вторую мировую войну. В 2009 году декор здания восстановили в соответствии с историческим обликом. Сейчас Ritzy работает как мультиплекс.