Милли Бобби Браун ищет брата вместе с роботами в трейлере «Электрического штата» братьев Руссо

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер «Электрического штата» — нового фильма братьев Энтони и Джо Руссо, главную роль в котором исполнили звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и Крис Пратт из франшизы «Стражи галактики».
Лента выйдет на стриминговом сервисе 14 марта. Ее действие развернется в ретрофутуристической реальности американского Запада, в которой подросток-сирота Мишель будет искать младшего брата.
В путешествии ее будет сопровождать милый, но загадочный робот и эксцентричный мужчина. Как показал трейлер, героев ждет опасное приключение и настоящая война с «больной системой» и вооруженными роботами-военными.
Актерский состав фильма дополнили Ки Хюи Кван («Все везде и сразу»), Джейсон Александер («Сайнфелд»), Вуди Норман («Камон Камон»), Джанкарло Эспозито («Мегалополис») и Стэнли Туччи («Конклав»).
Роботов в картине озвучили Вуди Харрельсон, Энтони Маки, Брайан Кокс, Дженни Слейт, Хэнк Азариа, Колман Доминго и Адан Тудик. Сценарий «Электрического штата» написали Кристофер Маркус и Стивен Макфили.
В основу проекта лег одноименный графический роман шведского художника Саймоа Столенхага. Он вышел в 2018 году. Братья Руссо приобрели права на экранизацию комикса еще до его релиза.