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Милли Бобби Браун ищет брата вместе с роботами в трейлере «Электрического штата» братьев Руссо

Сегодня в 15:18
Кадр: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер «Электрического штата» — нового фильма братьев Энтони и Джо Руссо, главную роль в котором исполнили звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и Крис Пратт из франшизы «Стражи галактики».

Лента выйдет на стриминговом сервисе 14 марта. Ее действие развернется в ретрофутуристической реальности американского Запада, в которой подросток-сирота Мишель будет искать младшего брата.

В путешествии ее будет сопровождать милый, но загадочный робот и эксцентричный мужчина. Как показал трейлер, героев ждет опасное приключение и настоящая война с «больной системой» и вооруженными роботами-военными.

Актерский состав фильма дополнили Ки Хюи Кван («Все везде и сразу»), Джейсон Александер («Сайнфелд»), Вуди Норман («Камон Камон»), Джанкарло Эспозито («Мегалополис») и Стэнли Туччи («Конклав»).

Роботов в картине озвучили Вуди Харрельсон, Энтони Маки, Брайан Кокс, Дженни Слейт, Хэнк Азариа, Колман Доминго и Адан Тудик. Сценарий «Электрического штата» написали Кристофер Маркус и Стивен Макфили.

В основу проекта лег одноименный графический роман шведского художника Саймоа Столенхага. Он вышел в 2018 году. Братья Руссо приобрели права на экранизацию комикса еще до его релиза.

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