Исследователи рассказали о кризисе психического здоровья среди молодых людей

«Молодые люди стали изолированными. И дело не столько в том, что люди сидят в телефоне, сколько в том, что они не делают. Они не так часто выходят на улицу, не так часто играют с друзьями, не так часто общаются с другими людьми и не так часто занимаются сексом», — отметил он.