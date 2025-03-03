Исследователи рассказали о кризисе психического здоровья среди молодых людей

Ученые рассказали о нарастающем кризисе психического здоровья молодежи в шести англоязычных странах мира, пишет The Guardian.
Доклад, подготовленный по заказу ООН, меняет традиционное представление о счастье на протяжении жизни. Раньше считалось, что показатель счастья имеет U-образную форму: относительно беззаботная юность, более трудный средний возраст и более комфортная зрелая жизнь. Теперь, по мнению экспертов в области благополучия, наша удовлетворенность неуклонно растет с возрастом.
«U-образная форма благосостояния по возрасту, которая существовала в этих странах, теперь исчезла, сменившись кризисом благосостояния среди молодежи», — говорится в статье, опубликованной Национальным бюро экономических исследований США.
Проанализировав результаты опросов в США, Великобритании, Ирландии, Австралии, Канаде и Новой Зеландии, авторы исследования обнаружили, что за последнее десятилетие уровень удовлетворенности жизнью и счастья среди молодых людей снизился, особенно среди молодых женщин.
«В конечном итоге это может оказаться потерянным поколением», — сказал соавтор исследования Дэвид Бланчфлауэр. Он отметил резкое падение уровня благосостояния в США и Великобритании, а также указал на рост социальных сетей, кибербуллинга и бодишейминга в Интернете.
«Молодые люди стали изолированными. И дело не столько в том, что люди сидят в телефоне, сколько в том, что они не делают. Они не так часто выходят на улицу, не так часто играют с друзьями, не так часто общаются с другими людьми и не так часто занимаются сексом», — отметил он.
«Я не думаю, что есть какие‑либо сомнения в том, что у нас абсолютный глобальный кризис. Молодые люди находятся в глубоком смятении и беде. И вопрос в том, что нам с этим делать? И мы не знаем», — добавил Бланчфлауэр.