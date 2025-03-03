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Новое здание Большого Московского цирка построят во Мневниковской пойме

Сегодня в 13:20
Фото: Наталья Кравец/«Яндекс Карты»

Мэрия Москвы отказалась от строительства здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Вместо этого его хотят возвести во Мневниковской пойме. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, больше 73% участников голосования на «Активном гражданине» поддержали идею создания современного цирка мирового уровня. Половина опрошенных согласны на строительство на историческом месте на проспекте Вернадского, 27% — за новую площадку, а 23% готовы отдать решение в руки специалистов.

Специалисты и руководство Большого Московского цирка поддерживают идею строительства на новом месте, отметил Собянин. Они объяснили этот шаг технической сложностью масштабной реконструкции здания в старой локации, а также необходимостью сохранить работу коллектива без перерывов на время стройки, которая продлится несколько лет.

По оценке мэра, новый цирк должен органично вписаться в район, где уже идет строительство крупных спортивных центров, а вскоре начнут возведение парка и пешеходных набережных.

Также мэрия подвела итоги конкурса на разработку архитектурной концепции. Приглашенные эксперты выбрали один из нескольких наиболее проработанных вариантов внешнего вида здания. Тем не менее в городском руководстве решили послушать москвичей и предложили к голосованию шесть опций. Среди них есть ранее представленный концепт от бюро «Апекс».

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Оригинальное здание цирка, ставшее одним из архитектурных символов города, было построено в 1971 году в стиле советского модернизма. Его авторы ― архитекторы Яков Белопольский и Ефим Вулых.

В 2013 году цирк отреставрировали, а в 2017-м его здание перешло из федеральной собственности в собственность Москвы. В 2021-м к 50-летию цирка ТПО Pride и ландшафтная компания Arteza разработали концепцию нового здания, но она так и не была реализована.

Решение снести старое здание вызвало протесты у горожан. Они запустили петицию против реконструкции, заявили, что постройка не впишется в ландшафт города, и призвали отказаться от этой концепции.

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