Шэрон Стоун хранит у себя платье со съемок «Основного инстинкта»

Шэрон Стоун рассказала The Times of London, что до сих пор хранит маленькое белое платье со съемок фильма «Основной инстинкт».
По словам актрисы, после того как она снялась в одном из фильмов в 1980-х годах, студия распродала весь ее гардероб со скидкой, и ее смущала перспектива того, что съемочная группа сможет купить ее нижнее белье.
Поэтому после этого случая Стоун внесла в свой контракт условие, что тот оставляет себе всю одежду из фильмов, если только она не была взята на прокат. Благодаря этому изменению, наряд из «Основного инстинкта» остался у нее.
«Я храню белое мини-платье из „Основного инстинкта“ в сейфе, но у меня в гардеробе полно обуви из того фильма — например, черные туфли Gucci и золотые босоножки с заклепками. Остальные костюмы находятся в хранилище», — сказала она.