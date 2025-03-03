Патрик Шварценеггер пробовался на роль Супермена и Хоумлендера

Патрик Шварценеггер рассказал, что претендовал на роль Человека из стали в перезагрузке «Супермена» Джеймса Ганна.
Он также сказал, что пробовался на роль Хоумлендера из «Пацанов» и Золотого мальчика из «Поколения „Ви“», которого он в итоге и сыграл.
По словам Шварценеггера, он отправил кассеты с пробами, но не получил никакого ответа. «Думаю, это было что‑то вроде „Нет, не для тебя“», — рассказал он.
В итоге главную роль в «Супермене» получил Дэвид Коренсвет. Фильм с ним выйдет на экраны уже 11 июля. А Шварценеггер снялся в третьем сезоне «Белого лотоса», сыграв Саксона Рэтлиффа.