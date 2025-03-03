Фанаты Дэвида Линча раскритиковали «Оскар» за недостаточное упоминание режиссера на церемонии

Пользователи соцсетей выразили свое разочарование недостаточной данью уважения покойному Дэвиду Линчу на прошедшей церемонии «Оскар», пишет NME.
Линча включили в программу памяти, которую представил Морган Фримен. Актер начал с монолога о Джине Хэкмане, которого нашли мертвым на прошлой неделе вместе со своей женой Бетси Аракава и собакой.
Саундтреком программы стало живое исполнение «Lacrimosa»» Моцарта, части из его «Реквиема». На экране показали короткие ролики о голливудских деятелях, умерших в прошлом году. Короткое упоминание Линча, смерть которого оплакивали во всем Голливуде и за его пределами, подверглось критике со стороны зрителей.
«Не давать Дэвиду Линчу чего‑то более существенного, чем двухсекундный ролик в память о нем, — «Оскар-2025», вам лучше спать с открытыми глазами», — написала в экс-твиттере комик Катя Замолодчикова. «Они низвели Дэвида Линча до пятисекундного ролика в сегменте «Памяти»», — посетовал другой пользователь.
«Дэвид Линч буквально изменил кинематограф, и это все, что они ему посвятили?» — пожаловался еще один комментатор.
Особой критике подверглось решение включить сегмент о наследии Джеймса Бонда, вместо того, чтобы посвятить его создателю «Твин Пикса».
«Мне грустно видеть, как Джеймс Бонд получает 10-минутный сегмент, а Дэвид Линч — 10-секундный ролик в память о нем… Этот чувак навсегда изменил гребаный мир развлечений. Он заслуживал гораздо большего», — поделился один из зрителей.
Выбор музыки для сегмента также вызвал недоумение. Один из них назвал решение использовать «Lacrimosa» «на хрен безумным».
Изабелла Росселлини, участвовавшая в номинации «Лучшая актриса второго плана» за фильм «Конклав», появилась на церемонии в синем бархатном платье, которое, как отметили пользователи, скорее всего, было данью уважения Линчу. Они вместе работали над его фильмом 1986 года «Синий бархат», в котором она предстала в похожем платье.
Дэвид Линч скончался 16 января в возрасте 78 лет. Летом 2024 года постановщик рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких из‑за курения на протяжении всей жизни. Режиссер не мог передвигаться без кислородной маски, но не планировал уходить на пенсию.