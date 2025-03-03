Фанаты Дэвида Линча раскритиковали «Оскар» за недостаточное упоминание режиссера на церемонии

Изабелла Росселлини, участвовавшая в номинации «Лучшая актриса второго плана» за фильм «Конклав», появилась на церемонии в синем бархатном платье, которое, как отметили пользователи, скорее всего, было данью уважения Линчу. Они вместе работали над его фильмом 1986 года «Синий бархат», в котором она предстала в похожем платье.