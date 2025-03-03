Елену Блиновскую приговорили к 5 годам колонии

Савелевский районный суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.
«Королеву марафонов» признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Суд также наложил на нее штраф в размере 1 млн рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью на пять лет.
Обвинение требовало лишить ее свободы на шесть лет и назначить штраф в размере 1,5 млн рублей. Блиновская просила об отсрочке наказания из‑за четверых детей.
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