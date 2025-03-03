Выставку «Виктор Цой. Легенда» продлили до конца сентября 2025 года

На ней можно увидеть личные вещи музыканта: гитары, костюмы, черновики текстов, фотографии и даже удочку, с которой Цой отправился на рыбалку в августе 1990 года, — и редкие экспонаты, среди них двойной кулон с сердцем и ключом, который Виктор приобрел во время поездки в США и подарил своей спутнице Наталии Разлоговой.