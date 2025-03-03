Выставку «Виктор Цой. Легенда» продлили до конца сентября 2025 года

В Петербурге в пространстве «Севкабель Порт» продлили до сентября выставку-байопик «Виктор Цой. Легенда» от бюро Planet9. Билеты на нее можно купить на «Афише» со скидкой 15% по подписке «СберПрайм» до 10 марта.
Проект, посвященный лидеру группы «Кино», стартовал в октябре 2024 года. Выставка занимает почти 3000 квадратных метров и включает 13 залов, каждый из которых рассказывает о жизни и творчестве Виктора Цоя.
На ней можно увидеть личные вещи музыканта: гитары, костюмы, черновики текстов, фотографии и даже удочку, с которой Цой отправился на рыбалку в августе 1990 года, — и редкие экспонаты, среди них двойной кулон с сердцем и ключом, который Виктор приобрел во время поездки в США и подарил своей спутнице Наталии Разлоговой.
Кроме того, на выставке представлена отдельная детская линия, созданная на основе книги «Цой. История рок-звезды в буквах и картинках».