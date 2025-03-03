Британские полицейские годами встречались с женщинами, не раскрывая свои настоящие личности

По меньшей мере 25 полицейских под прикрытием, внедрившихся в политические группы, вступали в сексуальные отношения с женщинами, не раскрывая им свою настоящую личность. Об этом рассказал The Guardian.
По информации издания, женщин систематически обманывали на протяжении более чем трех десятилетий. Этим занималась почти пятая часть всех полицейских шпионов, которые внедрялись в политические движения. Четверо полицейских стали отцами детей женщин, с которыми они познакомились, используя фальшивые личности.
Женщина Жаки случайно узнала спустя более 20 лет после рождения ребенка, что отцом ее сына был офицер под прикрытием. Она заявила, что ее жизнь разрушена. Офицер Боб Ламберт бросил их, когда сын был младенцем, заявив, что ему пришлось бежать за границу, чтобы избежать ареста.
Всего стало известно более чем о 50 женщинах, обманутых офицерами под прикрытием, хотя их общее число на данный момент неизвестно и, скорее всего, может быть больше. Они неосознанно делились со шпионами самым сокровенным, а некоторые посещали с ними свадьбы и похороны.
Масштабы обмана стали известны после премьеры сериала телеканала ITV, посвященного скандалу. Проект рассказывает, как пять женщин собрали воедино разрозненные улики, чтобы раскрыть настоящие личности своих бывших бойфрендов. Как отмечает The Guardian, личности тайных сотрудников — одна из самых глубоких тайн британского государства.
Героини сериала исследовали секретные архивы и даже ездили за границу, чтобы разоблачить мужчин, после того как они внезапно исчезли из их жизни под фальшивым предлогом.