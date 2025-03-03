Британские полицейские годами встречались с женщинами, не раскрывая свои настоящие личности

Всего стало известно более чем о 50 женщинах, обманутых офицерами под прикрытием, хотя их общее число на данный момент неизвестно и, скорее всего, может быть больше. Они неосознанно делились со шпионами самым сокровенным, а некоторые посещали с ними свадьбы и похороны.