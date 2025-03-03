Уже к 8 марта температура в Москве может подняться и побить рекорд

Температура воздуха в Москве в предстоящие выходные может подняться до +14 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РБК.
8 и 9 марта в столичном регионе ожидается «настоящее апрельское тепло» — воздух может прогреться до 9–14 градусов, говорит он.
Погода может побить тепловой рекорд для Международного женского дня. В 2020 году в эту дату зафиксировали +8,6 градуса.
Рекордные значения возможны и 9 марта. «При таком сценарии к субботе от снежного покрова не останется и следа», — отметил Тишковец.
В течение недели погоду, добавил метеоролог, определит североатлантический циклон. В понедельник, 4 марта, температура составит от +2 до +4 градусов, ветер слабый, давление — 744,2 мм рт. ст.
«Во вторник, среду и четверг погода продолжит ухудшаться», — отметил синоптик. Ожидаются снег и дождь, ночью — от –2 до +3 градусов (возможна гололедица), днем — от +1 до +6 градусов. Улучшение погоды станет возможно с приходом антициклона.