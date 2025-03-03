Умер австралиец, чья кровь спасла 2,4 млн младенцев

Харрисон решил стать донором, после того как в 14 лет перенес переливание крови во время серьезной операции на груди. Он начал сдавать плазму крови в 18 лет и продолжал делать это каждые две недели до 81 года. В 2005 году он установил мировой рекорд по количеству сданной плазмы крови. Этот титул он удерживал до 2022 года, когда его обогнал мужчина из США.