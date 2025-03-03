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Умер австралиец, чья кровь спасла 2,4 млн младенцев

Сегодня в 10:34
Фото: Australian Red Cross Lifeblood

Умер австралиец Джеймс Харрисон — один из самых плодовитых доноров крови в мире, чья плазма спасла жизни более чем 2 млн младенцев, пишет Би-би-си.

Семья 88-летнего Харрисона сообщила, что он скончался во сне в доме престарелых в Новом Южном Уэльсе, Австралия, 17 февраля.

Известный как Человек с золотой рукой, Харрисон содержал в крови редкое антитело анти-D. Его используют для изготовления лекарств, выдаваемых беременным женщинам, чья кровь подвержена риску заражения их нерожденных детей.

Харрисон решил стать донором, после того как в 14 лет перенес переливание крови во время серьезной операции на груди. Он начал сдавать плазму крови в 18 лет и продолжал делать это каждые две недели до 81 года. В 2005 году он установил мировой рекорд по количеству сданной плазмы крови. Этот титул он удерживал до 2022 года, когда его обогнал мужчина из США.

Дочь Харрисона Трейси Меллошип сказала, что ее отец «очень гордился тем, что спас столько жизней без всяких затрат и боли».

«Он всегда говорил, что это не больно, а жизнь, которую вы спасаете, может быть вашей собственной», — сказала она. «Джеймсу было приятно услышать о множестве таких семей, как наша, которые существуют благодаря его доброте», — добавила Меллошип.

Прививки анти-D защищают нерожденных детей от смертельно опасного заболевания крови, известного как гемолитическая болезнь плода и новорожденного, или ГБПН. Заболевание возникает во время беременности, когда эритроциты матери несовместимы с эритроцитами растущего ребенка.

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