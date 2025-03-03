«Сопка» и «поребрик» стали самыми популярными регионализмами в России

В России назвали самые популярные регионализмы — слова, которые употребляются только в определенных частях страны, — за год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса «Туту» и компании Sidorin Lab.
За год в соцсетях появилось более 56 тыс. сообщений с регионализмами. Чаще всего такие слова использовали люди старше 60 лет, а молодежь до 24 лет — почти никогда, разве что ради шутки.
Так, самыми популярными регионализмами в соцсетях стали:
- «закатка» — домашние консервы, Крым (более 11 тыс. упоминаний, доля 20,0%);
- «сопка» — холм, Приморский и Хабаровский край (более 11 тыс. упоминаний, доля 19,7%);
- «поребрик» — бордюр, Санкт-Петербург (более 7300 упоминаний, доля 13,1%);
- «темпер» — температура, Амурская область (более 4800 упоминаний, доля 8,6%);
- «вехотка» — мочалка, Иркутск (более 4600 упоминаний, доля 8,3%).
А наименее употребляемыми стали слова: «пызылах» (традиционный сыр, Хакасия, доля 0,01%), «катулька» (скрученная кругом колбаса, Ульяновская область, доля 0,01%), «демьянка» (баклажан, Астрахань, доля 0,004%), «чикануть» (совершить что‑то быстро, решительно, Сибирь, доля 0,002%) и «чирики» (тапки, Татарстан, доля 0,002%).