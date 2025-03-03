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Гэндальфа арестовали за продажу нелегального медицинского каннабиса в Новой Зеландии

Сегодня в 10:18
Фото: Sruff/YouTube

Полиция Новой Зеландии закрыла предполагаемое производство медицинского каннабиса одной из самых известных «зеленых фей» страны — 66-летнего Пола Смита, известного как Гэндальф. Его арест вызвал бурный протест со стороны сотен его сторонников, а также местного политика, пишет The Guardian.

На прошлой неделе полиция провела рейд в сельской местности Нортленда, где живет Смит, уничтожив растения и теплицы и изъяв продукты с каннабисом. Мужчину обвинили в выращивании, хранении с целью поставки и продаже каннабиса. Гэндальфу грозит тюремное заключение сроком на восемь лет.

Лекарственный каннабис разрешен в Новой Зеландии с 2020 года, но для лечения пациенты должны получать рецепт от врача. Так называемые зеленые феи поставляют более дешевые и доступные продукты на скрытый рынок.

В понедельник более 50 протестующих собрались у здания окружного суда Уангарея, где Смит признал себя невиновным в предъявленных обвинениях.

«Это не просто нападение на одного человека, это нападение на сотни пациентов, которые рассчитывают на доступное лекарство», — сказала организатор протеста Перл Шомбург, пациентка Гэндальфа и создательница Auckland Patients Group — группы, выступающей за реформу закона о каннабисе.

«Они разгромили его дом и забрали все его благодарственные открытки и письма», — отметила она. По ее словам, Смит «не был преступным мастером»: «Он сострадательный, босоногий хиппи с побитым грузовиком и золотым сердцем».

Люди, желающие получить доступ к медицинскому каннабису, не всегда могут получить рецепт или испытывают дискомфорт при обращении к врачу из‑за стигматизации, связанной с каннабисом. Для других цена до 400 долларов в месяц делает легальные продукты недоступными, говорит Шомбург.

«Сейчас в Новой Зеландии легальный каннабис доступен только состоятельным людям — равенства в доступе к этим продуктам нет», — сказала она.

Смит поблагодарил своих сторонников в коротком видеоролике, размещенном в соцсетях и на странице пожертвований, созданной для оплаты его судебных издержек. «Всех вас, милые люди, я крепко обнимаю вас и сердечно благодарю за все ваши добрые слова и поддержку… Я никогда не испытывал ничего подобного за всю свою жизнь», — заявил Гэндальф.

Каннабис — самый распространенный запрещенный наркотик в Новой Зеландии. По данным исследования NZ Health Survey, в период с 2023 по 2024 год его употребляли более полумиллиона взрослых. В 2020 году страна проголосовала против легализации каннабиса.

Лидер партии зеленых Хлоя Сворбрик поддержала протестующих, заявив, что облава на Смита была «абсолютно ужасной тратой общественных ресурсов». По ее словам, дорогостоящая «война с наркотиками» мало что сделала для снижения уровня потребления наркотиков и улучшения статистики зависимости, добавив, что необходим новый подход, основанный на снижении вреда и доказательной базе.

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