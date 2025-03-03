Гэндальфа арестовали за продажу нелегального медицинского каннабиса в Новой Зеландии

Смит поблагодарил своих сторонников в коротком видеоролике, размещенном в соцсетях и на странице пожертвований, созданной для оплаты его судебных издержек. «Всех вас, милые люди, я крепко обнимаю вас и сердечно благодарю за все ваши добрые слова и поддержку… Я никогда не испытывал ничего подобного за всю свою жизнь», — заявил Гэндальф.