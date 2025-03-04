В Петербурге завершились гастроли театра «Шалом»

С 12 по 16 февраля единственный профессиональный еврейский театр России представил на Новой сцене Александринки четыре знаковых спектакля: два спектакля Олега Липовецкого «Жирная Люба» и «Моня Цацкес — знаменосец», постановку Петра Шерешевского о поиске себя «Исход» и трагикомедию Галины Зальцман «Поезд жизни».