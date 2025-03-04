В Петербурге завершились гастроли театра «Шалом»

«Афиша» совместно с Александринским театром провела в Петербурге гастроли Московского еврейского театра «Шалом». Это его первый большой выезд после творческого перезапуска в 2021 году.
С 12 по 16 февраля единственный профессиональный еврейский театр России представил на Новой сцене Александринки четыре знаковых спектакля: два спектакля Олега Липовецкого «Жирная Люба» и «Моня Цацкес — знаменосец», постановку Петра Шерешевского о поиске себя «Исход» и трагикомедию Галины Зальцман «Поезд жизни».
Оценить широкий спектр возможностей молодой труппы, которая в последнее время открыла множество новых имен для московской публики, пришли представители светского Петербурга.
После гастрольных показов гости собрались в бистро Tel Aviv by Saviv. Среди них были замечены основатель галереи искусств KGallery Кристина Березовская, балетмейстер Юрий Смекалов, food-продюсер Артем Балаев, художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев, директор Центрального выставочного зала «Манеж» Анна Ялова и другие.
Олег Липовецкий, художественный руководитель театра «Шалом»
Тимофей Милюков, бренд-шеф ресторана Tel Aviv by Saviv
Яков Трахман, «Афиша»
Роман Крылов, «Газпромнефть»
Евгений Сидоров, Анастасия Левицкая, «Афиша»
Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области
Анна Ялова, директор центрального выставочного зала «Манеж»
Андрей Соколов, зам. художественного руководителя театра «Шалом»
Анастасия Антоненкова, куратор Новой сцены Александринского театра
Артем Балаев, создатель и продюсер кабаре «Шум» в Санкт-Петербурге
Ксения Гощицкая, креативный директор журнала «Собака.Ru»
Антон Нечипоренко, операционный директор Futurist, Inner
Мария Федулина, «У Ларисы»
Маргарита Замураева, «Афиша Рестораны»
Кристина Березовская, основатель галереи искусств KGallery
Юрий Смекалов, хореограф, ведущий танцовщик Мариинского театра
Анастасия Дианова, PR-директор отеля «Астория»
Арина Хек, зав. редакцией «Петербургского театрального журнала»
Наталия Сергеевская, директор «Театрального проекта 27»
Анастасия Полякова, «Афиша»
Маргарита Замураева, «Афиша Рестораны»
Никита Кобелев, художественный руководитель Александринского театра
Дмитрий Левин, Большой драматический театр
Евгений Сидоров, «Афиша»
Никита Кобелев, художественный руководитель Александринского театра
Анастасия Антоненкова, Александринский театр
Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области
Анна Ялова, директор Центрального выставочного зала «Манеж»
Илья Альтшулер, «Афиша»
Иляна Эрднеева, «Афиша Daily»
Кристина Березовская, основатель галереи искусств KGallery
Юрий Смекалов, хореограф, ведущий танцовщик Мариинского театра
Анастасия Левицкая, «Афиша»
Иляна Эрднеева, «Афиша Daily»