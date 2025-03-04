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В Петербурге завершились гастроли театра «Шалом»

Сегодня в 09:28
Фото: "Афиша"

«Афиша» совместно с Александринским театром провела в Петербурге гастроли Московского еврейского театра «Шалом». Это его первый большой выезд после творческого перезапуска в 2021 году.

С 12 по 16 февраля единственный профессиональный еврейский театр России представил на Новой сцене Александринки четыре знаковых спектакля: два спектакля Олега Липовецкого «Жирная Люба» и «Моня Цацкес — знаменосец», постановку Петра Шерешевского о поиске себя «Исход» и трагикомедию Галины Зальцман «Поезд жизни».

Оценить широкий спектр возможностей молодой труппы, которая в последнее время открыла множество новых имен для московской публики, пришли представители светского Петербурга.

После гастрольных показов гости собрались в бистро Tel Aviv by Saviv. Среди них были замечены основатель галереи искусств KGallery Кристина Березовская, балетмейстер Юрий Смекалов, food-продюсер Артем Балаев, художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев, директор Центрального выставочного зала «Манеж» Анна Ялова и другие.

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Олег Липовецкий, художественный руководитель театра «Шалом»
Тимофей Милюков, бренд-шеф ресторана Tel Aviv by Saviv

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Яков Трахман, «Афиша»
Роман Крылов, «Газпромнефть»
Евгений Сидоров, Анастасия Левицкая, «Афиша»

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Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области
Анна Ялова, директор центрального выставочного зала «Манеж»

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Андрей Соколов, зам. художественного руководителя театра «Шалом»
Анастасия Антоненкова, куратор Новой сцены Александринского театра

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Артем Балаев, создатель и продюсер кабаре «Шум» в Санкт-Петербурге

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Ксения Гощицкая, креативный директор журнала «Собака.Ru»
Антон Нечипоренко, операционный директор Futurist, Inner
Мария Федулина, «У Ларисы»
Маргарита Замураева, «Афиша Рестораны»

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Кристина Березовская, основатель галереи искусств KGallery
Юрий Смекалов, хореограф, ведущий танцовщик Мариинского театра

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Анастасия Дианова, PR-директор отеля «Астория»

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Арина Хек, зав. редакцией «Петербургского театрального журнала»
Наталия Сергеевская, директор «Театрального проекта 27»

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Анастасия Полякова, «Афиша»
Маргарита Замураева, «Афиша Рестораны»

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Никита Кобелев, художественный руководитель Александринского театра
Дмитрий Левин, Большой драматический театр
Евгений Сидоров, «Афиша»

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Никита Кобелев, художественный руководитель Александринского театра
Анастасия Антоненкова, Александринский театр

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Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области
Анна Ялова, директор Центрального выставочного зала «Манеж»
Илья Альтшулер, «Афиша»
Иляна Эрднеева, «Афиша Daily»

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Кристина Березовская, основатель галереи искусств KGallery
Юрий Смекалов, хореограф, ведущий танцовщик Мариинского театра
Анастасия Левицкая, «Афиша»
Иляна Эрднеева, «Афиша Daily»

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