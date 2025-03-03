В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам купюры «банка приколов»

В Петербурге 84-летняя женщина отдала мошенникам купюры «банка приколов». Об этом рассказали в региональном УМВД.
Она сообщила в полицию о звонке неизвестных, которые под предлогом обеспечения сохранности денег стали убеждать ее передать деньги курьеру.
Полицейские проинструктировали женщину и подготовили для нее муляж с банкнотами «банка приколов». Когда курьер пришел к ней в назначенное время, оперативники задержали его на месте.
Задержанным оказался 31-летний житель Сестрорецка. Полиция завела дело по части третьей статьи 159 УК РФ и части третьей статьи 30 УК РФ (покушение на мошенничество).