Семья Лиама Пейна обвинила СМИ в непоправимом ущербе, нанесенном освещением смерти музыканта

«Постоянное внимание СМИ и спекуляции, сопровождавшие этот процесс, нанесли неописуемый и длительный ущерб семье, особенно сыну Лиама, который пытается справиться с эмоциями, которые не должен испытывать семилетний ребенок. Семья всегда хотела остаться наедине со своим горем и просит дать им пространство и время для этого», — говорится в заявлении.