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Семья Лиама Пейна обвинила СМИ в непоправимом ущербе, нанесенном освещением смерти музыканта

Сегодня в 06:43
Фото: Stephane Cardinale/Getty Images

Семья Лиама Пейна выступила с заявлением, в котором раскритиковала освещение смерти певца в СМИ.

После того как экс-вокалиста One Direction наградили на ежегодной музыкальной премии Brit Awards в Лондоне, семья заявила, что СМИ нанесли им непоправимый ущерб из‑за повышенного внимания и спекуляции.

«Постоянное внимание СМИ и спекуляции, сопровождавшие этот процесс, нанесли неописуемый и длительный ущерб семье, особенно сыну Лиама, который пытается справиться с эмоциями, которые не должен испытывать семилетний ребенок. Семья всегда хотела остаться наедине со своим горем и просит дать им пространство и время для этого», — говорится в заявлении.

На церемонии наград Пейна вспоминали с помощью видео и фото, на которых он запечатлен в детстве с семьей, а также в подростковом возрасте после успеха One Direction, когда группа попала на британское реалити-шоу The X Factor в 2011 году.

До церемонии Brit Awards ходили слухи, что оставшиеся участники One Direction воссоединятся на сцене, чтобы почтить память Пейна, но это так и не случилось. Однако Луи Томлинсон поблагодарил премию в социальных сетях за то, что они почтили память его друга.

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