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Новый трейлер «Доктора Кто» обещает мультяшного злодея и межгалактическое «Евровидение»

Сегодня в 05:24

Би-би-си показала трейлер второго сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой. Продолжение сериала начнет выходить в эфир с 12 апреля.

В ролике Доктор в компании Белинды и Руби Сандей путешествуют по новым мирам, сражаются с внеземными угрозами и даже участвуют в межгалактическом песенном конкурсе.

«За границами этой вселенной есть нечто сильнее нас. Мы считаем себя разумными, но на самом деле ведем себя как дети. И когда эти огромные существа заметят нас, наша реальность окажется в огромной опасности», — говорит Доктор в ролике.

Одним из таких существ, видимо, стал мультипликационный злодей Мистер Ринг-а-Динг, который в трейлере вырывается на свободу и распугивает зрителей в кинотеатре 1950-х годов. Персонажа озвучил Алан Камминг.

К актерскому составу присоединились Анита Добсон, Бонни Лэнгфорд, Джемма Редгрейв, Килин Данн, Кристофер Чун, Эвелин Миллер, Арийон Бакаре, Жюли Дре и Джона Хауэр-Кинг.

Ранее стало известно, что темой пятого эпизода сериала станет межгалактический конкурс песен в стиле «Евровидения». Эпизод должен выйти 17 мая одновременно с финалом конкурса.

По словам сценаристки Джуно Доусон, это «самый нелепый эпизод, который когда‑либо выходил. А еще самый дорогой».

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