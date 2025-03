Сооснователь Google призвал сотрудников работать по 60 часов в неделю. Он ушел из компании в 2019-м

Сооснователь Google Сергей Брин посоветовал сотрудникам подразделения Google DeepMind работать по 60 часов в неделю. Такая мера должна позволить компании ускорить разработку общего искусственного интеллекта (AGI). Его внутреннее обращение опубликовали The New York Times и The Verge.