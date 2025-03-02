Сооснователь Google призвал сотрудников работать по 60 часов в неделю. Он ушел из компании в 2019-м

«Рекомендую всем находиться в офисе хотя бы в будние дни. Некоторые из вас работают меньше 60 часов в неделю, а кто‑то и вовсе делает только самый минимум. Такие сотрудники не только непродуктивны, но и деморализуют остальных», — добавил он и назвал 60-часовую рабочую неделю «оптимальной для продуктивности».