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Сооснователь Google призвал сотрудников работать по 60 часов в неделю. Он ушел из компании в 2019-м

Сегодня в 17:51
Кадр: AllIn Podcast / YouTube

Сооснователь Google Сергей Брин посоветовал сотрудникам подразделения Google DeepMind работать по 60 часов в неделю. Такая мера должна позволить компании ускорить разработку общего искусственного интеллекта (AGI). Его внутреннее обращение опубликовали The New York Times и The Verge.

«Наши конкуренты двигаются быстрыми темпами, и гонка за общим искусственным интеллектом уже идет. Чтобы победить в ней, нужно удвоить усилия», — уверен создатель компании.

«Рекомендую всем находиться в офисе хотя бы в будние дни. Некоторые из вас работают меньше 60 часов в неделю, а кто‑то и вовсе делает только самый минимум. Такие сотрудники не только непродуктивны, но и деморализуют остальных», — добавил он и назвал 60-часовую рабочую неделю «оптимальной для продуктивности».

Также в сообщении Брин предлагает разработчикам чаще выбирать «простые решения» для проблем и в целом ускорить работу, «а не ждать по 20 минут, чтобы запустить две строчки кода». Он также написал, что ИИ-продукты Google «перегружены фильтрами ограничениями», а компания должна чаще «доверять пользователям» и не «нянчиться» с ними.

Журналисты The Verge обратили внимание, что Брин не имеет руководящей должности в корпорации и ушел из нее в 2019 году, как раз на заре текущего бума ИИ. Сейчас он лишь занимает кресло в совете директоров.

В 2023 году Forbes писал, что Брин запросил доступ к коду одной из языковых моделей. Это вызвало неоднозначную реакцию среди сотрудников.

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Теги:
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Сергей Брин
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