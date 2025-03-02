В Англии из церкви украли скрижали с заповедью «Не укради»

Из британской церкви украли картину со изображением десяти заповедей. Об этом пишет «Би-би-си».
Инцидент случился около двух недель назад. По сообщению полиции графства Линкольншир, из храма Святого Андрея в деревне Литтл-Стипинг вынесли три картины в массивных деревянных рамах. Среди них были изображения десяти заповедей и Молитвы Господней.
Приходской староста предположил, что воры плохо понимали, что выносят из здания. «Конечно, нет ничего хорошего в воровстве. Но иронично, что они украли заповеди, где прямо сказано „не укради“», — посетовал он.
Местный житель добавил, что, скорее всего, днем воры оставили дверь открытой для себя, а ночью вернулись и совершили преступление. Никакого другого ущерба храму нанесено не было.
Староста отметил, что теперь прихожане будут «бдительнее», но продолжат принимать посетителей.
Полиция пока не оценила стоимость украденных произведений, но отметила их сентиментальную ценность для прихожан.