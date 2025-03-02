В Англии из церкви украли скрижали с заповедью «Не укради»

Инцидент случился около двух недель назад. По сообщению полиции графства Линкольншир, из храма Святого Андрея в деревне Литтл-Стипинг вынесли три картины в массивных деревянных рамах. Среди них были изображения десяти заповедей и Молитвы Господней.