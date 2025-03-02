В Англии из церкви украли скрижали с заповедью «Не укради»

Сегодня / 10:59
«Пророк» об Александре Пушкине собрал 1 млрд рублей
Сегодня / 17:01
Авторы «Соника в кино» посмеялись над анимацией «Шрека 5»: «Вдруг зеленому огру нужен совет»
Сегодня / 15:15
Умер конь Гектор, игравший питомца Ведьмака Плотву в сериале Netflix
Сегодня / 14:08
Магнус Карлсен продал за 36 тыс. долларов джинсы, за которые его дисквалифицровали с турнира
Сегодня / 13:54
Исследование: молодежь спасается ASMR-роликами, когда испытывает стресс после личного общения
Сегодня / 12:48
«Доктор Кто» получит серию «в стиле „Евровидения“»
Сегодня / 12:12
Руководителей телеканала возмутило платье Charli XCX: «Мы живем в эпоху #FreeTheNipple?»
Сегодня / 11:50
На Луну впервые успешно сел частный аппарат
Сегодня / 11:04
В сети появились концепт-арты новых «Мстителей: Судный день» и «Фантастической четверки»
Сегодня / 09:45
Харрисон Форд пропустит награждение «Оскара» из‑за лишая
Сегодня / 08:45
«Все уже окстились»: в Госдуме посчитали, что квадроберы потеряли актуальность
Сегодня / 07:24
Умер фронтмен New York Dolls Дэвид Йохансен
Сегодня / 06:15
Дональд Трамп объявил английский язык официальным в США
Вчера / 17:58
Началась разработка «Головоломки-3»
Вчера / 16:50
SpaceX отправила в космос музыку японской анонимной певицы
Вчера / 15:30
В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгли 26-метровый замок из мельниц
Вчера / 14:27
Юлия Ахмедова жила с мужчиной, который скрывал от нее жену: «Я его ненавижу»
Вчера / 14:02
Петар Мартич отменил концерт «Прыгай киска» в Москве
Вчера / 13:55
Блейк Лайвли наняла бывшего замначальника из ЦРУ для суда с Джастином Бальдони
Вчера / 12:04
По «Безумно богатым азиатам» снимут сериал
Вчера / 11:55
На «Госуслугах» появился самозапрет на кредиты и займы
Вчера / 10:45
Опрос: более половины врачей не оценили обязательные отработки после медвузов
Вчера / 10:32
Брутто: «У меня нашли меланому, вырезали кусман мяса на ноге»
Вчера / 09:19
Скала, Стэтем, Феникс: Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
Вчера / 07:50
Средняя зарплата в Москве выросла до 162 тыс. рублей в месяц
Вчера / 07:20
В США банк отправил клиенту 81 трлн долларов вместо 280
Вчера / 06:54
Puma выпустит кроссовки, посвященные факультетам Хогвартса
Вчера / 23:29
«О Боже, нет!»: Джессика Лэнг ответила на возможность вернуться в «Американскую историю ужасов»

В Англии из церкви украли скрижали с заповедью «Не укради»

Сегодня в 17:29
Фото: полиция Линкольншира

Из британской церкви украли картину со изображением десяти заповедей. Об этом пишет «Би-би-си».

Инцидент случился около двух недель назад. По сообщению полиции графства Линкольншир, из храма Святого Андрея в деревне Литтл-Стипинг вынесли три картины в массивных деревянных рамах. Среди них были изображения десяти заповедей и Молитвы Господней.

Приходской староста предположил, что воры плохо понимали, что выносят из здания. «Конечно, нет ничего хорошего в воровстве. Но иронично, что они украли заповеди, где прямо сказано „не укради“», — посетовал он.

Местный житель добавил, что, скорее всего, днем воры оставили дверь открытой для себя, а ночью вернулись и совершили преступление. Никакого другого ущерба храму нанесено не было.

Староста отметил, что теперь прихожане будут «бдительнее», но продолжат принимать посетителей.

Полиция пока не оценила стоимость украденных произведений, но отметила их сентиментальную ценность для прихожан.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами