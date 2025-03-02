Авторы «Соника в кино» посмеялись над анимацией «Шрека 5»: «Вдруг зеленому огру нужен совет»

Перерисовка «Соника» привела к большим переработкам в студии MPC, рассказывал ее сотрудник в удаленном посте на реддите. По его словам, для выполнения работ понадобилось неделями работать без выходных и по 10 часов в день, а иногда и по 17 часов. За два месяца до релиза ленты студия была закрыта.