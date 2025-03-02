Авторы «Соника в кино» посмеялись над анимацией «Шрека 5»: «Вдруг зеленому огру нужен совет»

Авторы «Соника в кино» посмеялись над студией DreamWorks из‑за анимации в тизере «Шрека 5». Шуточный ролик появился в аккаунте франшизы в тиктоке.
Создатели «Соника» напомнили, как поклонники синего ежа захейтили первый трейлер картины в 2019 году. Тогда зрителей не устроил внешний вид персонажа, похожего на героя игр лишь цветом меха, и они забросали ролик дизлайками.
В ответ на волну негатива Paramount Pictures приняла решение перерисовать персонажа. VFX-студии Moving Picture Company удалось сделать это за полгода, и «Соник в кино» вышел в кинотеатрах в установленный срок.
1 марта они отреагировали на похожий скандал, связанный с тизером «Шрека 5». Поклонники болотного огра тоже остались недовольны изменившимся видом культовых персонажей и превратили это в поток мемов и постов в социальных сетях.
Авторы «Соника» запостили видео с преображением Соника и подписали его: «Вдруг какому‑то зеленому огру нужен совет».
Перерисовка «Соника» привела к большим переработкам в студии MPC, рассказывал ее сотрудник в удаленном посте на реддите. По его словам, для выполнения работ понадобилось неделями работать без выходных и по 10 часов в день, а иногда и по 17 часов. За два месяца до релиза ленты студия была закрыта.
У DreamWorks есть больше времени до выхода «Шрека 5» — фильм ждут в кинотеатрах лишь на Рождество 2026 года. Внесут ли в нее изменения, пока неизвестно.