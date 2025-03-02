Авторы «Соника в кино» посмеялись над анимацией «Шрека 5»: «Вдруг зеленому огру нужен совет»

Сегодня / 10:59
«Пророк» об Александре Пушкине собрал 1 млрд рублей
Сегодня / 17:29
В Англии из церкви украли скрижали с заповедью «Не укради»
Сегодня / 15:15
Умер конь Гектор, игравший питомца Ведьмака Плотву в сериале Netflix
Сегодня / 14:08
Магнус Карлсен продал за 36 тыс. долларов джинсы, за которые его дисквалифицровали с турнира
Сегодня / 13:54
Исследование: молодежь спасается ASMR-роликами, когда испытывает стресс после личного общения
Сегодня / 12:48
«Доктор Кто» получит серию «в стиле „Евровидения“»
Сегодня / 12:12
Руководителей телеканала возмутило платье Charli XCX: «Мы живем в эпоху #FreeTheNipple?»
Сегодня / 11:50
На Луну впервые успешно сел частный аппарат
Сегодня / 11:04
В сети появились концепт-арты новых «Мстителей: Судный день» и «Фантастической четверки»
Сегодня / 09:45
Харрисон Форд пропустит награждение «Оскара» из‑за лишая
Сегодня / 08:45
«Все уже окстились»: в Госдуме посчитали, что квадроберы потеряли актуальность
Сегодня / 07:24
Умер фронтмен New York Dolls Дэвид Йохансен
Сегодня / 06:15
Дональд Трамп объявил английский язык официальным в США
Вчера / 17:58
Началась разработка «Головоломки-3»
Вчера / 16:50
SpaceX отправила в космос музыку японской анонимной певицы
Вчера / 15:30
В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгли 26-метровый замок из мельниц
Вчера / 14:27
Юлия Ахмедова жила с мужчиной, который скрывал от нее жену: «Я его ненавижу»
Вчера / 14:02
Петар Мартич отменил концерт «Прыгай киска» в Москве
Вчера / 13:55
Блейк Лайвли наняла бывшего замначальника из ЦРУ для суда с Джастином Бальдони
Вчера / 12:04
По «Безумно богатым азиатам» снимут сериал
Вчера / 11:55
На «Госуслугах» появился самозапрет на кредиты и займы
Вчера / 10:45
Опрос: более половины врачей не оценили обязательные отработки после медвузов
Вчера / 10:32
Брутто: «У меня нашли меланому, вырезали кусман мяса на ноге»
Вчера / 09:19
Скала, Стэтем, Феникс: Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
Вчера / 07:50
Средняя зарплата в Москве выросла до 162 тыс. рублей в месяц
Вчера / 07:20
В США банк отправил клиенту 81 трлн долларов вместо 280
Вчера / 06:54
Puma выпустит кроссовки, посвященные факультетам Хогвартса
Вчера / 23:29
«О Боже, нет!»: Джессика Лэнг ответила на возможность вернуться в «Американскую историю ужасов»

Авторы «Соника в кино» посмеялись над анимацией «Шрека 5»: «Вдруг зеленому огру нужен совет»

Сегодня в 17:01
Кадр: DreamWorks

Авторы «Соника в кино» посмеялись над студией DreamWorks из‑за анимации в тизере «Шрека 5». Шуточный ролик появился в аккаунте франшизы в тиктоке.

Создатели «Соника» напомнили, как поклонники синего ежа захейтили первый трейлер картины в 2019 году. Тогда зрителей не устроил внешний вид персонажа, похожего на героя игр лишь цветом меха, и они забросали ролик дизлайками.

В ответ на волну негатива Paramount Pictures приняла решение перерисовать персонажа. VFX-студии Moving Picture Company удалось сделать это за полгода, и «Соник в кино» вышел в кинотеатрах в установленный срок.

1 марта они отреагировали на похожий скандал, связанный с тизером «Шрека 5». Поклонники болотного огра тоже остались недовольны изменившимся видом культовых персонажей и превратили это в поток мемов и постов в социальных сетях.

Авторы «Соника» запостили видео с преображением Соника и подписали его: «Вдруг какому‑то зеленому огру нужен совет».

Перерисовка «Соника» привела к большим переработкам в студии MPC, рассказывал ее сотрудник в удаленном посте на реддите. По его словам, для выполнения работ понадобилось неделями работать без выходных и по 10 часов в день, а иногда и по 17 часов. За два месяца до релиза ленты студия была закрыта.

У DreamWorks есть больше времени до выхода «Шрека 5» — фильм ждут в кинотеатрах лишь на Рождество 2026 года. Внесут ли в нее изменения, пока неизвестно.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами