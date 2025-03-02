Умер конь Гектор, игравший питомца Ведьмака Плотву в сериале Netflix

В 2018 году Генри Кавилл, сыгравший Геральта проникся симпатией к Хектору, но на тот момент жеребцу было всего 5 лет — слишком юный возраст для многочасовых съемок. Поэтому в 1-м сезоне Геральт ездил на бурой лошади по кличке Зевс. С ним актер тоже нашел общий язык.