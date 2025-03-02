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Умер конь Гектор, игравший питомца Ведьмака Плотву в сериале Netflix

Сегодня в 15:15
Фото: из соцсетей Team Juhasz

Умер конь Гектор, исполнявший роль Плотвы во втором и третьем сезонах «Ведьмака» от Netflix. О его смерти в своем инстаграме* сообщила Лака Юхас из компании Team Juhasz, которая занималась подбором лошадей для первых сезонов проекта.

Лошади было 12 лет. Для питомца фризской породы это довольно молодой возраст, обычно они живут до 25-30 лет.

В 2018 году Генри Кавилл, сыгравший Геральта проникся симпатией к Хектору, но на тот момент жеребцу было всего 5 лет — слишком юный возраст для многочасовых съемок. Поэтому в 1-м сезоне Геральт ездил на бурой лошади по кличке Зевс. С ним актер тоже нашел общий язык.

В это время Гектор снимался в другом фэнтези-сериале — «Тень и Кость», где стал лошадью персонажа Бена Барнса в 1-м сезоне. Оба проекта снимались в Венгрии.

Во 2-м сезоне «Ведьмака» бурую Плотву (Зевса) убил монстр Чернобог, и к концу сезона Геральт получил в подарок черного коня — эту роль исполнил Гектор. Он оставался Плотвой на протяжении всего 3-го сезона, а после завершения съемок вернулся в Венгрию.

В феврале на Netflix вышел анимационный фильм о Ведьмаке «Сирены глубин». Адаптация рассказа «Немного жертвенности» от продюсерки Лорен Хиссрич была встречен негативно поклонниками серии книг и игр.

В декабре 2024 года в Польше вышла первая за 11 лет книга Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак» с подзаголовком «Перекресток воронов». Сюжет романа повествует о происхождении 18-летнего Геральта.

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