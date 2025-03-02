Магнус Карлсен продал за 36 тыс. долларов джинсы, за которые его дисквалифицровали с турнира

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен продал на аукционе пару джинсов, за ношение которых его дисквалифицировали на турнире в декабре. Об этом сообщил Chess.com, организовавший торги.
Пара штанов от итальянского бренда Corneliani ценой в 300–500 долларов ушла с молотка за 36 тыс. долларов. Торги длились 10 дней, но основная битва разгорелась в последний час. За 30 минут 29 ставок взвинтили цену с 14 200 долларов до 36 100. Победитель предпочел не называть своего имени.
«Идея [аукциона] показалась мне забавной с самого начала. Деньги пойдут на доброе дело. Надеюсь, эти джинсы станут частью современной истории», — отметил Карлсен.
Вырученные средства будут направлены в благотворительную организацию Big Brothers Big Sisters of America (BBBSA), поддерживающую детей через наставничество. По словам ее главы, деньги помогут в работе шахматных клубов, организации мероприятий и программ наставничества.
Громкий скандал разгорелся на чемпионате по рапиду в конце декабря 2024 года. Карлсен пришел на соревнования в джинсах. Организаторы посчитали это нарушением дресс-кода и удалили его из зала.
Норвежец был возмущен инцидентом, послал ФИДЕ и раскритиковал ее за навязывание правил: «ФИДЕ фактически преследовала игроков, чтобы не дать им подписать контракт с Freestyle. По сути, угрожала им запретом играть в цикле чемпионата мира. Пусть навязывают правила, но тогда идите к черту, я ухожу».
Позже президент организации Аркадий Дворкович признал важную роль Карлсена в развитии спорта и разрешил выступать на соревнованиях в джинсах. Спортсмен вернулся к соревнованиям.