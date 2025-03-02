Магнус Карлсен продал за 36 тыс. долларов джинсы, за которые его дисквалифицровали с турнира

Норвежец был возмущен инцидентом, послал ФИДЕ и раскритиковал ее за навязывание правил: «ФИДЕ фактически преследовала игроков, чтобы не дать им подписать контракт с Freestyle. По сути, угрожала им запретом играть в цикле чемпионата мира. Пусть навязывают правила, но тогда идите к черту, я ухожу».