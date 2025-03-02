Исследование: молодежь спасается ASMR-роликами, когда испытывает стресс после личного общения

Исследователи задались вопросом, стал ли ASMR-контент «чем‑то вроде цифровой сомы» для «растущего числа молодых людей, стремящихся удовлетворить свою естественную потребность в комфорте и общении, в тактильных ощущениях и беспорядочных играх, в близости и внимании» посредством этих «синтетических» впечатлений. Они также задумались, действительно ли жизнь стала более гнетущей, чем раньше, или же, «отказываясь от ее наиболее неприятных аспектов», люди снижают свою способность справляться с ними.