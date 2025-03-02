Исследование: молодежь спасается ASMR-роликами, когда испытывает стресс после личного общения

Молодые люди все чаще смотрят ASMR-видео, когда испытывают стресс после личного общения. С помощью этого они успокаиваются, передает The Guardian исследование агентства Revealing Reality.
ASMR-контент, который можно встретить на ютубе или в тиктоке, многие пользователи смотрят, чтобы расслабиться и заснуть. На них оказывают воздействие шепот, звуки дыхания и рта, постукивания и шуршания, легкие звуки от движения рук. Некоторые контентмейкеры играют с тягучей слизью, плетут косы зрителям или шепчут любовные признания.
Исследователей «шокировало» количество молодых людей, рассказавших о возникновении высокой эмоциональной нагрузки при личном общении или в шумных общественных местах. По их мнению, популярность ASMR говорит о способности молодежи ориентироваться в непредсказуемой и запутанной жизни вне интернета.
Авторы работы заметили, как люди разного возраста по-разному реагируют на внешнюю среду:
- 47% людей в возрасте 25–34 лет заявили, что чувствуют себя подавлено в шумных или многолюдных местах (торговых центрах или вокзала), по сравнению с 35% людей в возрасте 55–64 лет.
- 39% людей в возрасте 18–24 лет чувствовали необходимость заглушить шум, например, используя шумоподавляющие наушники в общественных местах, по сравнению с 21% людей в возрасте 45–54 лет.
- Представители более молодых возрастных групп чаще предпочитают общаться с людьми в интернете, а не лицом к лицу, и предпочитают работать в одиночку, а не в окружении других людей.
Аудиологи выразили обеспокоенность ростом числа молодых людей, обращающихся к ним из‑за проблем со слухом, что может быть связано с чрезмерным использованием шумоподавляющих наушников.
Исследователи задались вопросом, стал ли ASMR-контент «чем‑то вроде цифровой сомы» для «растущего числа молодых людей, стремящихся удовлетворить свою естественную потребность в комфорте и общении, в тактильных ощущениях и беспорядочных играх, в близости и внимании» посредством этих «синтетических» впечатлений. Они также задумались, действительно ли жизнь стала более гнетущей, чем раньше, или же, «отказываясь от ее наиболее неприятных аспектов», люди снижают свою способность справляться с ними.
В исследовании приняли участие более 2000 человек, включая зрителей и создателем ASMR-контента.