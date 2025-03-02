Исследование: молодежь спасается ASMR-роликами, когда испытывает стресс после личного общения

Сегодня / 10:59
«Пророк» об Александре Пушкине собрал 1 млрд рублей
Сегодня / 15:15
Умер конь Гектор, игравший питомца Ведьмака Плотву в сериале Netflix
Сегодня / 14:08
Магнус Карлсен продал за 36 тыс. долларов джинсы, за которые его дисквалифицровали с турнира
Сегодня / 12:48
«Доктор Кто» получит серию «в стиле „Евровидения“»
Сегодня / 12:12
Руководителей телеканала возмутило платье Charli XCX: «Мы живем в эпоху #FreeTheNipple?»
Сегодня / 11:50
На Луну впервые успешно сел частный аппарат
Сегодня / 11:04
В сети появились концепт-арты новых «Мстителей: Судный день» и «Фантастической четверки»
Сегодня / 09:45
Харрисон Форд пропустит награждение «Оскара» из‑за лишая
Сегодня / 08:45
«Все уже окстились»: в Госдуме посчитали, что квадроберы потеряли актуальность
Сегодня / 07:24
Умер фронтмен New York Dolls Дэвид Йохансен
Сегодня / 06:15
Дональд Трамп объявил английский язык официальным в США
Вчера / 17:58
Началась разработка «Головоломки-3»
Вчера / 16:50
SpaceX отправила в космос музыку японской анонимной певицы
Вчера / 15:30
В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгли 26-метровый замок из мельниц
Вчера / 14:27
Юлия Ахмедова жила с мужчиной, который скрывал от нее жену: «Я его ненавижу»
Вчера / 14:02
Петар Мартич отменил концерт «Прыгай киска» в Москве
Вчера / 13:55
Блейк Лайвли наняла бывшего замначальника из ЦРУ для суда с Джастином Бальдони
Вчера / 12:04
По «Безумно богатым азиатам» снимут сериал
Вчера / 11:55
На «Госуслугах» появился самозапрет на кредиты и займы
Вчера / 10:45
Опрос: более половины врачей не оценили обязательные отработки после медвузов
Вчера / 10:32
Брутто: «У меня нашли меланому, вырезали кусман мяса на ноге»
Вчера / 09:19
Скала, Стэтем, Феникс: Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
Вчера / 07:50
Средняя зарплата в Москве выросла до 162 тыс. рублей в месяц
Вчера / 07:20
В США банк отправил клиенту 81 трлн долларов вместо 280
Вчера / 06:54
Puma выпустит кроссовки, посвященные факультетам Хогвартса
Вчера / 23:29
«О Боже, нет!»: Джессика Лэнг ответила на возможность вернуться в «Американскую историю ужасов»
Вчера / 22:47
Парикмахер Фредерик Аргуэльо пожаловалась, что вместо нее на «Оскар» номинировали ее ассистентку
Вчера / 22:06
Анджелика Хьюстон появилась в трейлере сериала «Час ноль» — экранизации романа Агаты Кристи

Исследование: молодежь спасается ASMR-роликами, когда испытывает стресс после личного общения

Сегодня в 13:54
Фото: HeyHelen ASMR/YouTube

Молодые люди все чаще смотрят ASMR-видео, когда испытывают стресс после личного общения. С помощью этого они успокаиваются, передает The Guardian исследование агентства Revealing Reality.

ASMR-контент, который можно встретить на ютубе или в тиктоке, многие пользователи смотрят, чтобы расслабиться и заснуть. На них оказывают воздействие шепот, звуки дыхания и рта, постукивания и шуршания, легкие звуки от движения рук. Некоторые контентмейкеры играют с тягучей слизью, плетут косы зрителям или шепчут любовные признания.

Исследователей «шокировало» количество молодых людей, рассказавших о возникновении высокой эмоциональной нагрузки при личном общении или в шумных общественных местах. По их мнению, популярность ASMR говорит о способности молодежи ориентироваться в непредсказуемой и запутанной жизни вне интернета.

Авторы работы заметили, как люди разного возраста по-разному реагируют на внешнюю среду:

  • 47% людей в возрасте 25–34 лет заявили, что чувствуют себя подавлено в шумных или многолюдных местах (торговых центрах или вокзала), по сравнению с 35% людей в возрасте 55–64 лет.
  • 39% людей в возрасте 18–24 лет чувствовали необходимость заглушить шум, например, используя шумоподавляющие наушники в общественных местах, по сравнению с 21% людей в возрасте 45–54 лет.
  • Представители более молодых возрастных групп чаще предпочитают общаться с людьми в интернете, а не лицом к лицу, и предпочитают работать в одиночку, а не в окружении других людей.

Аудиологи выразили обеспокоенность ростом числа молодых людей, обращающихся к ним из‑за проблем со слухом, что может быть связано с чрезмерным использованием шумоподавляющих наушников.

Исследователи задались вопросом, стал ли ASMR-контент «чем‑то вроде цифровой сомы» для «растущего числа молодых людей, стремящихся удовлетворить свою естественную потребность в комфорте и общении, в тактильных ощущениях и беспорядочных играх, в близости и внимании» посредством этих «синтетических» впечатлений. Они также задумались, действительно ли жизнь стала более гнетущей, чем раньше, или же, «отказываясь от ее наиболее неприятных аспектов», люди снижают свою способность справляться с ними.

В исследовании приняли участие более 2000 человек, включая зрителей и создателем ASMR-контента.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами