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«Доктор Кто» получит серию «в стиле „Евровидения“»

Сегодня в 12:48
Фото: Disney

Создатели «Доктора Кто» готовят эпизод в стиле «Евровидения». Об этом источники рассказали газете The Mirror.

Релиз серии должен совпасть с финалом европейского песенного конкурса в Базеле и случиться вечером 17 мая. Новый сезон должен начаться 12 апреля. Кроме Шути Гатвы в главной роли в нем приняли участие Алан Камминг в роли злодея Мистера Ринг-а-динга и Кристофер Чан из «Медленных лошадей».

По сюжету, Доктор и его новый спутник Белинда Чандра попадают на межгалактическое музыкальное соревнование. «Представьте „Евровидение“ в космосе, будет такой же конкурс с песнями… Возможно, даже гости вроде Грэма Нортона [он комментирует „Евровидение“ на британском телевидении. — Прим.ред.]! Ничего не исключено», — пояснил источник.

Сценаристом серии выступила писательница Джуно Доусон. В разговоре с журналистами она пообещала «самый нелепый эпизод, который когда‑либо выходил. А еще самый дорогой».

«Мне доверили писать для Доктора и Белинды. В этом эпизоде нет границ для воображения — он будет просто потрясающим!» — отметила она.

Год назад премьера сезона с Шути Гатвой тоже совпала с конкурсом — тогда в эпизоде снялись The Beatles в виде анимированных персонажей.

Сезон завершится 31 мая, и затем шоу может уйти в долгий перерыв — до 2026 года. Все зависит от решения Disney, которое до конца года должно решить, продлится ли контракт с Би-би-си.

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