«Доктор Кто» получит серию «в стиле „Евровидения“»

По сюжету, Доктор и его новый спутник Белинда Чандра попадают на межгалактическое музыкальное соревнование. «Представьте „Евровидение“ в космосе, будет такой же конкурс с песнями… Возможно, даже гости вроде Грэма Нортона [он комментирует „Евровидение“ на британском телевидении. — Прим.ред.]! Ничего не исключено», — пояснил источник.