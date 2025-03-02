На Луну впервые успешно сел частный аппарат

Blue Ghost облетел Землю по извилистой траектории более трех раз, преодолев в общей сложности около 4,5 млн миль, и добрался до Луны, находящейся на расстоянии около 383 тыс. км от Земли, через полтора месяца после запуска с помощью ракеты SpaceX. Ученые собираются исследовать лунный грунт и температуры под ним.