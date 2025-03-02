На Луну впервые успешно сел частный аппарат

На поверхность Луны впервые успешно высадился коммерческий космический аппарат. За запуском стоит американская компания Firefly Aerospace, сообщает Reuters.
Беспилотный космический корабль Blue Ghost прибыл на спутник Земли с исследовательской миссией на две недели. Размером аппарат можно сравнить с компактным автомобилем, пишет информагентство.
Blue Ghost облетел Землю по извилистой траектории более трех раз, преодолев в общей сложности около 4,5 млн миль, и добрался до Луны, находящейся на расстоянии около 383 тыс. км от Земли, через полтора месяца после запуска с помощью ракеты SpaceX. Ученые собираются исследовать лунный грунт и температуры под ним.
Firefly Aerospace со штаб-квартирой в Остине, откуда управлялся полет, стала второй частной фирмой, осуществившей посадку на Луну, отмечает Reuters. Хотя в самой компании объявили себя первой, кто провел «полностью успешную» мягкую посадку. В 2024 году посадочный модуль «Одиссей» сел на Луну, но получил повреждения.
Успешные мягкие посадки на Луну в прошлом удавались пяти странам — СССР, США, КНР, Индии и Японии. Штаты и Китай спешат отправить своих астронавтов на Луну в конце этого десятилетия: каждая из стран ищет партнеров и опирается на частные компании при разработке космических аппаратов.
1 марта SpaceX отправила на околоземную орбиту музыку японской цифровой певицы Адо. Она может стать первым человеком, чей голос будет транслироваться с Луны, куда и летит ракета с ее записями.