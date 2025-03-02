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На Луну впервые успешно сел частный аппарат

Сегодня в 11:50
Фото: Luke Stackpoole/Unsplash

На поверхность Луны впервые успешно высадился коммерческий космический аппарат. За запуском стоит американская компания Firefly Aerospace, сообщает Reuters.

Беспилотный космический корабль Blue Ghost прибыл на спутник Земли с исследовательской миссией на две недели. Размером аппарат можно сравнить с компактным автомобилем, пишет информагентство.

Blue Ghost облетел Землю по извилистой траектории более трех раз, преодолев в общей сложности около 4,5 млн миль, и добрался до Луны, находящейся на расстоянии около 383 тыс. км от Земли, через полтора месяца после запуска с помощью ракеты SpaceX. Ученые собираются исследовать лунный грунт и температуры под ним.

Firefly Aerospace со штаб-квартирой в Остине, откуда управлялся полет, стала второй частной фирмой, осуществившей посадку на Луну, отмечает Reuters. Хотя в самой компании объявили себя первой, кто провел «полностью успешную» мягкую посадку. В 2024 году посадочный модуль «Одиссей» сел на Луну, но получил повреждения.

Успешные мягкие посадки на Луну в прошлом удавались пяти странам — СССР, США, КНР, Индии и Японии. Штаты и Китай спешат отправить своих астронавтов на Луну в конце этого десятилетия: каждая из стран ищет партнеров и опирается на частные компании при разработке космических аппаратов.

1 марта SpaceX отправила на околоземную орбиту музыку японской цифровой певицы Адо. Она может стать первым человеком, чей голос будет транслироваться с Луны, куда и летит ракета с ее записями.

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Теги:
SpaceX
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