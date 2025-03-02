«Пророк» об Александре Пушкине собрал 1 млрд рублей

«Пророк» также вышел в международный прокат. С февраля его показывают в Австрии, Швейцарии, Франции, Германии, Испании и странах Бенилюкса. При этом в одних странах будут показывать дублированную версию фильма, а в других — на языке оригинала с субтитрами.