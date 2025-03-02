«Пророк» об Александре Пушкине собрал 1 млрд рублей

«Пророк. История Александра Пушкина» собрал в российском прокате 1 млрд рублей. Это следует из данных сервиса Фонда кино ЕАИС.
Фильм с Юрой Борисовым в главной роли вышел в прокат 14 февраля. С предпродаж билетов «Пророк» собрал 110,8 млн рублей, в день премьеры — 129,5 млн, а за первые два уик-энда — 422,2 млн и 250,4 млн соответственно. Чтобы собрать миллиард, ленте понадобилось 16 дней.
«Пророк» также вышел в международный прокат. С февраля его показывают в Австрии, Швейцарии, Франции, Германии, Испании и странах Бенилюкса. При этом в одних странах будут показывать дублированную версию фильма, а в других — на языке оригинала с субтитрами.
Фильм Феликса Умарова рассказывает о юности и молодости Александра Пушкина. Помимо Борисова, в ленте снялись Кай Алекс Гетц, Алена Долголенко, Флориан Десбьендра, Роман Васильев, Аня Чиповская, Илья Виногорский, Евгений Шварц, Сергей Гилев и Илья Любимов.