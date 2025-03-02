Руководителей телеканала возмутило платье Charli XCX: «Мы живем в эпоху #FreeTheNipple?»

«Надо сказать, что я бы ничего не достигла без моей замечательной команды. Благодарю всех, кто помог записать мне альбом „Brat“. Спасибо всем артистам, которые не вписываются в рамки, но находят смелость пытаться, даже если их отвергают снова и снова. Это и ваша победа тоже», — сказала певица.