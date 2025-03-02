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Руководителей телеканала возмутило платье Charli XCX: «Мы живем в эпоху #FreeTheNipple?»

Сегодня в 12:12
Фото: Jim Dyson/Redferns

Charli XCX стала главной триумфаторкой музыкальной премии Brit Awards. В тот вечер ее наряд возмутил руководителей британского телевещателя ITV, который транслировал церемонию. Об этом певица рассказала со сцены.

Жюри отдало исполнительнице сразу пять наград. Ее признали лучшим артистом года, лучшим сонграйтером, исполнителем танцевального жанра, а также автором лучшего альбома и лучшей песни. Этим треком выбрали ее коллаборацию с Билли Айлиш «Guess».

Кроме того, продюсером года стал Эй Джи Кук, работавший над альбомом «Brat». Британской группой года признали Ezra Collective, рэпером года — Стормзи, поп-артисткой — Jade, R’n’B-исполнительницей — Рэй, иностранным исполнителем — Чаппелл Рон, иностранной группой — Fontaines D.C.

Выходя за премией лучшему артисту, Чарли заявила, что ITV недовольны ее внешним видом. На вечер она пришла в прозрачном черное платье от Диляры Финдикоглу с обнаженным корсетом и нижним бельем.

«Слышала, что ITV жалуются на мои соски. Разве мы не живем в эпоху #FreeTheNipple?» — удивилась певица.

Зрители поддержали ее криками и аплодисментами. «Кто‑то включил запись аплодисментов, прикольно. Спасибо за поддержку», — пошутила Чарли.

Тем же вечером, поднявшись на сцену за премией лучшей песне, Чарли отметила успех «Guess» словами: «Теперь у песни про нижнее белье наконец-то есть награда. Вот это достижение!»

«Надо сказать, что я бы ничего не достигла без моей замечательной команды. Благодарю всех, кто помог записать мне альбом „Brat“. Спасибо всем артистам, которые не вписываются в рамки, но находят смелость пытаться, даже если их отвергают снова и снова. Это и ваша победа тоже», — сказала певица.

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