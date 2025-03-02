В сети появились концепт-арты новых «Мстителей: Судный день» и «Фантастической четверки»

Наибольшее внимание привлекли арты со злодеем Доктором Думом. На одном из них он сидит на троне, на другом — проводит суд над пленным Ридом Ричардсом. Рядом с ним стоят Шериф Стрэндж (альтернативная версия Доктора Стрэнджа из комиксов) и Черная вдова Елена Белова.