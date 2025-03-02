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В сети появились концепт-арты новых «Мстителей: Судный день» и «Фантастической четверки»

Сегодня в 11:04
Арт: noirmutaon/Art Station

В сети появились концепт-арты к «Мстителям: Судный день» и «Фантастической четверке». Они могут указывать на сюжетные повороты будущих фильмов.

Изображения были опубликованы в аккаунте Мушка Ризви, концепт-художника Marvel Studios, на Art Station. Позже они были удалены.

Судя по картинкам, в основе сюжета грядущего фильма о команде защитников Земли ожидается путешествие в Латверию.

Наибольшее внимание привлекли арты со злодеем Доктором Думом. На одном из них он сидит на троне, на другом — проводит суд над пленным Ридом Ричардсом. Рядом с ним стоят Шериф Стрэндж (альтернативная версия Доктора Стрэнджа из комиксов) и Черная вдова Елена Белова.

Еще один арт представляет футуристический бар в духе локаций «Стражей Галактики». В нем Вонг и Звездный Лорд общаются с Молодыми Мстителями: Кейт Бишоп, Кэсси Лэнг, Спид, Виккан и Мисс Марвел.

Также можно увидеть Халка и Женщину-Халка в Деревне Халков, Звездного Лорда и Белого Вижна на диване перед телевизором и Рида Ричардса в цепях.

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На паре артов представлен взгляд на Черную пантеру. Как заметили поклонники киновселенной, в адресе страницы было указано название файла «Rizvi-ape-t-chada-01».

Оно может указывать на то, что костюм защитника Ваканды примерит на себя Т’Чада, дедушка героя «Черной пантеры» Т’Чаллы. Вероятно, именно в этой роли появится Дензел Вашингтон в «Черной пантере-3».

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Наконец, серия артов с героями Фантастической четверки представляет несколько вариантов их костюмов, удивительные технологии альтернативных 1960-х годов, а также способности Женщины-невидимки Сью Шторм, которую сыграет Ванесса Кирби.

Еще здесь можно увидеть несколько вариантов Серебряного Серфера (посланницу Галактуса играет Джулия Гарнер), а также заметить комбинезон в цветах Человека-паука на сыне Рида и Сью Франклине.

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Мировой релиз «Фантастической четверки: Первые шаги» ожидается 25 июля 2025 года. Картина должна открыть Шестую фазу киновселенной Marvel.

Выход «Мстителей: Судный день» запланирован на май 2026 года. Известно, что роль злодея Доктора Дума сыграет Роберт Дауни-младший, а фильм поставят Джо и Энтони Руссо.

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